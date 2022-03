Zelenski evoca el Holocausto y pide a Israel frenar la "solución final" rusa

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, evocó hoy la II Guerra Mundial y el horror del Holocausto para reclamar un apoyo más firme de Israel a Ucrania y evitar la "solución final" de Rusia, en un discurso por videoconferencia ante la Knéset (Parlamento israelí).



"Escuchad qué dice el Kremlin, son las mismas palabras, la misma terminología que los nazis usaron contra vosotros. Es una tragedia", apeló Zelenski, de origen judío, ante 112 parlamentarios de los 120 que integran la Knéset.



El presidente ucraniano reclamó a los legisladores israelíes que exijan al gobierno acciones más contundentes, como prestar asistencia militar a Ucrania -incluyendo munición y el eficaz sistema antimisiles Cúpula de Hierro- e imponer sanciones contra Rusia, algo que Israel aún no ha hecho para no arriesgar la delicada alianza geoestratégica que mantiene con el Kremlin en Siria.



"Estoy seguro de que compartís y sentís nuestro dolor. Por eso, no puedo explicar por qué a estas alturas aún tenemos que instar a países de todo el mundo a que nos presten ayuda", indicó Zelenski en el vigésimo quinto día de guerra en su país, con el cerco en Mariupol como el episodio más cruento.





Zelenski insistió en que la invasión rusa de Ucrania no es una operación militar más, sino que es, ya que el "Ejército ruso está destruyendo maliciosamente Ucrania mientras el mundo entero está mirando"."La indiferencia mata, el cálculo de intereses mata. Puedes navegar entre intereses, pero no puedes navegar entre el bien y el mal", apeló.El presidente también reclamó a Israel que ofrezca visas de entrada a los millones de refugiados ucranianos, ya que hasta ahora solo permite quedarse a aquellos con origen judío, mientras les recordó a los parlamentarios que hace ochenta años,, apeló Zelenski, quien ha expresado en varias ocasiones su deseo de que el gobierno israelí se muestre más firme contra Rusia.Sin embargo, Zelenski ha valorado los esfuerzos de mediación por parte del primer ministro Naftali Benet, el único líder mundial que se ha reunido con Putin en Moscú desde que comenzó la guerra; e incluso ha sugerido reunirse cara a cara con el mandatario ruso en Jerusalén.