Cuatro letras a... Josep Borrell

EGÓLATRA Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior: Me lo imagino encantado de conocerse después de protagonizar el suplemento de fin de semana de El País. "¡Cuidado! Estamos poniendo a una potencia nuclear en aprietos", leíamos en la promoción del propio diario al publirreportaje que le han dedicado. Además de esa y otras pomposas frases, en la pieza se habla de su apretadísima agenda para ejercer de salvador del planeta, lo cual no cuadra con conceder acceso durante 24 horas a un periodista y un fotógrafo. Digo yo que cuando se está a lo que se está, no es momento de selfis. Claro que tampoco espero mucho de quien nos arenga a bajar el termostato de la calefacción como arma definitiva para derrotar a Putin.