Rusia lanza la Soyuz MS-21, con la primera tripulación únicamente rusa desde 2008

Rusia ha lanzado este viernes la nave de Soyuz MS-21 rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) con la primera tripulación integrada exclusivamente con cosmonautas rusos desde 2008.



El lanzamiento de la nave, nombrada por la agencia espacial rusa Roscosmos en honor a Serguéi Koroliov, considerado el padre de la cosmonáutica soviética y el artífice de los hitos más notables en la historia de la exploración del cosmos, se ha efectuado a las 15.55 GMT desde el cosmódromo ruso de Baikonur, en la estepa kazaja.





