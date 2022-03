Europa anuncia nuevas sanciones contra Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes una nueva ronda de sanciones contra Rusia por la invasión militar de Ucrania, con la que busca aislar aún más comercialmente a Moscú. La tanda entrará en vigor este sábado e incluirá restricciones al comercio con Rusia, como retirar beneficios que tiene en el marco del Organización Mundial del Comercio (OMC), y buscará suspenderle como miembro de del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.



Además, la UE estrechará el cerco contra las élites rusas y ampliará la lista negra contra oligarcas y personas que se benefician del Gobierno de Vladimir Putin, y cerrará los vacíos de anteriores marcos de sanciones, en especial en lo relativo al sector de las criptomonedas para garantizar que el círculo de Putin no escapa a las restricciones financieras.







The three sweeping waves of sanctions and the extension of their scope this week have hit Russia's economy very hard.



The 4th package will be an additional blow to Putin's regime.



The invasion of Ukraine has to stop. pic.twitter.com/GFUisNpLWk