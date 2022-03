Más de 2,5 millones de ucranianos han huido del país en apenas dos semanas

Unos 2,5 millones de personas han huido de Ucrania desde que Rusia lanzó el 24 de febrero su ofensiva militar, un "trágico" hito que previsiblemente irá a más, según las previsiones del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).



El jefe de ACNUR, Filippo Grandi, ha lamentado en Twitter la elevada cifra y ha advertido también de habría unos dos millones de desplazados internos en Ucrania. "Millones (de personas) forzadas a abandonar sus hogares por esta guerra sin sentido", ha criticado.





The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million. We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine. Millions forced to leave their homes by this senseless war.

Heartbreaking scenes at the Ukraine-Poland border, as children and their families seek safety after fleeing the raging war.



While UNICEF continues its operations across #Ukraine and its borders, help us meet the rising needs of children by donating today. https://t.co/hdNzRvUeGl pic.twitter.com/tanQDByhU0