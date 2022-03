El drama de los niños y el duelo de sus madres con la tragedia de la guerra

Los niños ucranianos se han convertido en las principales víctimas de la invasión de Rusia, con un millón de menores que ya han escapado del país, dejando a sus madres en una situación de vulnerabilidad en la que tienen que aprender a lidiar con el trauma en medio de la tragedia para no traspasar su miedo a los más pequeños.

Olexiy, de tan solo un año y medio, está en los brazos de su madre, Svetlana, a la espera del próximo tren en la estación de Leópolis, en el oeste de Ucrania, que le pueda llevar fuera del país tras tener que huir de las bombas rusas. "Intentaba mantenerme tranquila por mi hijo para no transmitirle el miedo. Y cuando había sonidos de los bombardeos, le decía que era mal tiempo y que eran truenos", afirmó hoy a Efe Svetlana, de 38 años, desde una sala especial de la estación de tren que acoge a las madres con sus hijos de hasta 5 años. La ciudad de Leópolis se ha convertido en el principal punto de recepción de los ucranianos que huyen del conflicto, sobre todo del este del país, hacia Polonia u otros países fronterizos, como Rumanía o Hungría. Entre los más de dos millones de refugiados ucranianos que ya hay desde el inicio del conflicto el pasado 24 de febrero, considerado el exilio que avanza más rápido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, al menos un millón de ellos son niños, según los últimos datos de Save The Children.

escondidos en el cuarto de baño



Svetlana y su hijo vienen de Kharkiv, la segunda mayor ciudad de Ucrania y que ha quedado destrozada por los bombardeos rusos, y cuenta que han estado allí hasta los últimos días escondidos en el pasillo y el cuarto de baño de su casa hasta que decidieron salir hacia Leópolis. "Espero que esto no vaya a tener una repercusión para mi hijo y su salud mental, pero ya estoy notando que mi hijo ha aprendido a decir boom boom", en referencia al sonido de las explosiones.

A las afueras de la estación está el pequeño Sasha, de casi 7 años, que juega con su peluche, al que llama Misha, junto a sus padres y abuela a la espera de poder salir tras haber escapado de los alrededores de la capital, Kiev, donde vivían hasta que las ventanas de su casa explotaron por el impacto de los bombardeos. "Mi casa estaba casi caída, Misha y yo no tenemos miedo porque conseguimos salir de ahí, nos escondíamos en el baño", dijo Sasha, mientras que su madre empieza a llorar cuando repite que "no tienen casa, no tienen ciudad y no tienen adónde ir". La abuela mira a Sasha y comenta que él no ha tenido miedo en ningún momento y que este "viaje" lo ve como "una gran aventura".

El psicopedagogo Sergiy Kruglyk es voluntario en la estación y es una de las primeras personas que las madres y niños ven cuando llegan. Los niños "no entienden el viaje con su madre y sin su padre, no comprenden las condiciones en las que están", indicó el experto, que añadió que es cierto que cuando llegan puede ver "el miedo en los ojos" de algunos de los menores, pero sobre todo observa ese miedo en "los ojos de las madres". En la sala acogen a mujeres y a sus niños de hasta cinco años para luego llevarles directamente al tren y evitar las largas colas para que no vivan más situaciones traumáticas.

la cifra

1.000

Alrededor de un millar de refugiados ucranianos han llegado hasta la fecha por su cuenta a la provincia de Alicante, la mitad, en torno a 500, lo ha hecho a través de sus núcleos familiares para instalarse en Torrevieja, según los datos que maneja la Generalitat aunque "no hay ningún cálculo" de estimación sobre la cifra total.

Reino Unido

Mejora del proceso. La ministra del Interior británica, Priti Patel, anunció un cambio en el protocolo de asilo que permitirá a los ciudadanos ucranianos que cuenten con documentos de identidad solicitar visados a través de Internet. Esto permitirá que dichos visados sean emitidos sin necesidad de que los solicitantes se desplacen hasta los centros de solicitud de los mismos, lo que acelerará el proceso de tramitación.

Francia

7.251 refugiados. Francia ha recibido a 7.251 refugiados desde que comenzó la invasión de Ucrania y calcula que en las próximas semanas esa cifra va a subir hasta 50.000 o incluso hasta 100.000, según las previsiones presentadas. Las cifras se hicieron públicas en una conferencia de prensa ofrecida por la ministra delegada de la Ciudadanía, Marlène Schiappa.

Población civil

Hay ya 2,3 millones de refugiados

Balance del ACNUR. Cerca de 2,3 millones de personas han salido de Ucrania para escapar de la escalada de violencia derivada de la ofensiva militar rusa, según un nuevo balance del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que examina una cifra en constante crecimiento. De hecho, Naciones Unidas ya considera esta emergencia la crisis de desplazamiento más rápida desde la Segunda Guerra Mundial y anticipa que seguirá aumentando. ACNUR llegó a advertir tras el inicio de la invasión rusa que podría haber unos cuatro millones de refugiados. Sólo a Polonia ya han llegado 1,4 millones de refugiados, mientras que Hungría y Eslovaquia han recibido 214.000 y 153.000, respectivamente.