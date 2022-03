EEUU calcula que hasta 6.000 soldados rusos han muerto en Ucrania

Estados Unidos calcula que hasta 6.000 soldados rusos, y un máximo de 4.000 ucranianos, pueden haber muerto en las dos primeras semanas de invasión de Ucrania, aseguró este miércoles una fuente oficial a la cadena televisiva CBS News.



La cifra de bajas en las filas de Rusia es muy superior a la que proporcionó apenas este martes el director de Inteligencia del Pentágono, general Scott Berrier, quien habló de entre 2.000 y 4.000 militares rusos fallecidos en combate, durante una audiencia ante el Congreso estadounidense.



Sin embargo, el funcionario citado por CBS News, que pidió el anonimato, advirtió de que es difícil calcular la cifra de muertos en tiempo real, y que es posible que el número real ronde los 3.500, muchos menos que 6.000.





