Nueva York pide investigar a Texas por medidas contra el apoyo a menores trans

La fiscal general de Nueva York y una treintena de organizaciones de derechos han pedido este miércoles al gobierno de Estados Unidos que investigue las medidas aprobadas en Texas para perseguir a quienes ofrecen tratamientos de transición de género a menores con el argumento de que se trataría de "abuso infantil".



La fiscal, Letitia James, ha remitido una carta al Departamento de Justicia, en la que considera que esa postura aprobada recientemente por el gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbott, es "discriminatoria" y "potencialmente ilegal".





.@TheJusticeDept should investigate @GovAbbott for violating the civil rights of transgender youth in Texas.



Treating gender-affirming care as child abuse will cause irreparable damage to these children.