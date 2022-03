Voluntarios de la DYA de viaje a Ucrania: "Lo peor está por llegar"

"Acabamos de hacer una parada para descansar un poco". Juan Carlos, voluntario al frente de la expedición de la DYA que ha partido esta madrugada con destino a Ucrania en viaje humanitario calcula que les quedan 18 horas antes de llegar a Lublin, ciudad que tienen como destino. "Traía todo muy organizado así que vamos esquivando retrasos, pero lo peor está por venir".

Juan Carlos y sus compañeros están preparados para lo que les espera de todas formas confiesa que "He preferido no ver ningún informativo durante los días antes al viaje".

Lo que sí sabe y constata es que es una expedición muy viva. "Surgen cambios y circusntancias aleatorias no previstas cada poco tiempo". Por ejemplo conseguir sillas de niños pequeños en el caso de vengan, o gestionar algún traslado no programado, o una persona que tiene perro y no quiere irse sin él€

Cree que llegarán a Lublin a las 14.00 o 15.00 del mediodía de mañana y a la tarde se acercarán ya al campo de refugiados de Dorohusk. A partir de ahí empieza otro viaje no menos duro.