Al menos 59 fallecidos en una explosión de una mina de oro en Burkina Faso

Al menos 59 personas han fallecido tras la explosión de unas instalaciones mineras rudimentarias de lavado de oro en Gbomblora, al suroeste de Uagadugú, la capital de Burkina Faso, según informaciones de las autoridades regionales recogidas por la agencia local AIB.





Dozens Killed in Blast at Informal Gold Mine in Burkina Faso

