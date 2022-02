Desalojan a los antivacunas del puente en la frontera entre Canadá y EE UU

La Policía canadiense ha desalojado a los participantes de una protesta abanderada por camioneros contra las restricciones frente al coronavirus que ha bloqueado durante días el puente Ambassador, en la ciudad de Windsor, Ontario, considerado un cruce fronterizo vital para el comercio con Estados Unidos.



Hasta doce personas han sido detenidas en la mañana del domingo durante la operación policial. "No ha habido violencia por parte de los manifestantes y los agentes no han tenido que hacer uso de la fuerza", ha explicado un portavoz de la Policía de Windsor, el sargento Steve Betteridge, citado por la televisión pública canadiense, CBC.





This man who was blocking the lane with his pick up arrested by police pic.twitter.com/rPT1k1g9u4