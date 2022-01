EE.UU. ordena la salida del personal no esencial de su embajada en Ucrania

Estados Unidos ha ordenado este domingo la salida de Ucrania de las familias de los diplomáticos de su embajada en el país, ante la "amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia", según ha informado el Departamento de Estado.



A través de un comunicado se ha recomendado a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país.





The United States' steadfast commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity remains stronger than ever. Read the Embassy's full statement here: https://t.co/KIyJ3ouHBa

The Department of State authorized the voluntary departure of U.S. direct hire employees (USDH) and ordered the departure of eligible family members (EFM) from Embassy Kyiv due to the continued threat of Russian military action. https://t.co/esXkJ6h0Nt