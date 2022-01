La venganza de Cummings: su exasesor acusa a Johnson de mentir sobre las fiestas

Dominic Cummings, el exasesor principal del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha asegurado este lunes que el 'premier' dijo que la fiesta celebrada durante el confinamiento en Downing Street, que ha desatado la polémica en el país, tenía que celebrarse, con lo que Johnson habría mentido al Parlamento.



A través una publicación en su blog, Cummings ha afirmado que Johnson tenía conocimiento de la fiesta, sabía que habría bebidas alcohólicas y por tanto mintió ante el Parlamento británico. El primer ministro ya admitió la semana pasada haber acudido al evento, que tuvo lugar en mayo de 2020, pero indicó que pensaba que se trataba de un "evento de trabajo".





Tory MPs: every day you delay the inevitable is a day the new PM ISN'T spending *doing stuff to save your seat*.

In 2024 youre asking for 18 yrs & 5th term. V v tough. Promises wont cut it. New PM must have DELIVERED. Tick tock...