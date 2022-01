Tonga, cubierta de ceniza y con las costas arrasadas tras erupción y tsunami

Tras días de incertidumbre, la devastación provocada por un tsunami y una erupción volcánica sobre las islas de Tonga comienza a conocerse este martes a través de imágenes aéreas, mientras las comunicaciones continúan cortadas.



Al menos dos personas han perdido la vida, según los datos oficiales, en medio de las dificultades para evaluar los daños en esta remota nación insular del Pacífico Sur tras más de tres días del desastre natural que la ha dejado prácticamente incomunicada.





As the clouds clear, ashfall from the Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano is visible on Tongatapu. Captured by a Planet SkySat. pic.twitter.com/ISRl5LCdVX — Planet (@planet) January 18, 2022

SEÑALES DE AUXILIO

NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA ENVÍAN AYUDA

SEMANAS PARA ARREGLAR LAS COMUNICACIONES

EL VOLCÁN SUMERGIDO TRAS LA ERUPCIÓN

El territorio de Tonga, conformada por, permanecey con las, según las imágenes aéreas tomadas este martes por vuelos de reconocimiento.Las fotografías publicadas por las Fuerzas Aéreas de Nueva Zelanda muestran un paisaje lunar, donde la ceniza cubre todo el terreno e importantes daños en los edificios asentados en la isla de Tongacapu, donde se encuentra la capital,Otras islas como Uoleva, Nomuka y Uiha muestran un escenario similar, con, según imágenes del Centro de Satélites de las Naciones Unidas (UNOSAT).La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) destacó que aún no se tiene contacto con los pobladores de las islas de Ha'pai y precisó que lasse centran principalmente enEstas dos islas, habitadas por 36 y 69 personas, respectivamente, según el censo oficial, se encuentrany desde ellas se han emitido señales de auxilio.de la Marina dezarparon hoy cargados decon destino a Tonga, a donde tienen previsto llegar este viernes, mientras que Australia tiene preparado otro navío con ayuda de emergencia.Ambas naciones además tienen previsto enviar aviones C-130 Hércules con más suministros una vez se haya podido limpiar la densa capa de ceniza volcánica que ensucia la pista de aterrizaje en la capital tongana."Elespara Tonga en este momento", apuntó en un comunicado la ministra neozelandesa de Exteriores, Nanaia Mahuta, quien precisó que sus barcos transportan 250.000 litros de agua potable y una planta de desalinización con capacidad de producir 70.000 litros.Según la profesora Amelia Faotusia, del departamento de Asuntos del Pacífico de la Universidad Nacional de Australia, existe la preocupación de que la lluvia de ceniza haya "contaminado" los acuíferos.Lacalcula quedel país,por esta catástrofe natural, mientras los expertos no descartan que se produzcan otros incidentes de actividad volcánica.Las informaciones sobre la situación en Tonga comienzan a difundirse con cuentagotas debido a que elpor donde se conectan todas las comunicaciones telefónicas y de internet con el paísa unos 37 kilómetros lejos de la costa.Un portavoz de la compañía responsable de este enlace remarcó, en declaraciones a la emisora Radio New Zealand, la enorme dificultad de los trabajos de reparación ante la situación de incertidumbre por la actividad del volcán y que al menos tardará semanas hasta que pueda llegar hasta la zona el encargado para estas labores."Esta erupción volcánica masiva resalta la importancia de las telecomunicaciones y el acceso a internet desde y hacia las naciones insulares del Pacífico", apunta la investigadora Gemma Malungahu, de la Universidad Nacional de Australia, en un comunicado al pedir un plan para establecer otros sistemas de comunicación en emergencia.La atronadora erupción del, que pudo escucharse a cientos de kilómetros de distancia y se apreció claramente desde el espacio, tambiénLas imágenes de UNOSAT revelan que a raíz de la erupción solo quedan dos pequeñas porciones de tierra sobre el nivel del mar, mientras que unos días antes estas dos porciones que sobreviven -parte del cono del volcán submarino- eran mucho más grandes y estaban unidas por una lengua de terreno de 1,2 kilómetros de ancho.La desaparición del volcán dificulta la tarea de los expertos para controlar la actividad del volcán submarino, con un amplio historial de erupciones y cuya explosión del sábado es una de las más violentas que se han registrado en los últimos treinta años en el planeta.