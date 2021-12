China y Rusia refuerzan sus intereses comunes

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, se apoyaron este miércoles mutuamente en los asuntos que les enfrentan con Occidente, sobre todo Estados Unidos, durante una cumbre virtual que se prolongó una hora y media.



Ambos presidentes se felicitaron por el "excelente nivel" de las relaciones bilaterales y destacaron un notable aumento del comercio bilateral.





Meeting with President of China Xi Jinping: developing bilateral ties in energy, high technology, investment and trade https://t.co/TitCoCK3Lq pic.twitter.com/cbG3moW1OU — President of Russia (@KremlinRussia_E) December 15, 2021

Según el Kremlin, el mandatario chino afirmó que aunque Pekín y Moscú no forman una alianza, el nivel de sus relaciones es superior al de unos aliados.En particular, Putin y Xi se comprometieron a seguir trabajando para duplicar el intercambio bilateral hasta los 200.000 millones de dólares.Xi señaló a su vez quey han "mostrado vitalidad". "Los dos países se respaldan mutuamente en temas de interés clave, tienen intereses compartidos y actúan como piedras angulares del verdadero multilateralismo", aseveró.Putin recibió durante la cumbre, la segunda reunión virtual con Xi este año, el respaldo de su homólogo chino a la exigencia rusa de garantías de seguridad que impidan el acercamiento de la infraestructura militar de la OTAN a las fronteras.", dijo. China entiende cuales son las preocupaciones que experimenta Rusia en sus fronteras occidentales, agregó Ushakov.Asimismo, Putin explicó a Xi las amenazas a los intereses nacionales de Rusia por parte de EEUU y la OTAN que "".En cuanto a la propuesta rusa sobre las garantías de la no ampliación de la OTAN al este, Xi, según el Kremlin, "respaldó plenamente la iniciativa rusa".Putin y Xi valoraron además negativamente la creación de, promovida por EEUU, ya que, según el asesor del Kremlin, vulnera en general "el régimen y los pilares de la no proliferación mundial y eleva el nivel de la tensión militar en la región".También criticaron la Cumbre por la Democracia convocada por Estados Unidos que, según Putin y Xi, apunta a crear nuevas líneas divisorias.