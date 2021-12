Una serie histórica de tornados deja decenas de muertos en EEUU

La serie de tornados más intensa que se recuerda azotó en la madrugada del sábado seis estados de Estados Unidos y dejó decenas de muertos y un número indeterminado de desaparecidos, además de una estela de devastación que se ha llevado por delante poblaciones enteras y ha provocado incontables daños.



La tormenta, que comenzó en la noche del viernes, golpeó con fuerza Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Misisipi y Tennessee y, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), se recibieron informes de 37 tornados en distintos estados.



La cadena estadounidense CNN consideró probable este sábado que las víctimas mortales sean al menos 84 en todo el país, según distintos informes de las autoridades. La atención se concentró este sábado en la localidad de Mayfield (Kentucky). Las imágenes que han mostrado los medios muestran esta localidad completamente devastada, con la gran mayoría de sus edificaciones destruidas.



Entre las operaciones de búsqueda de Mayfield estaba la de los empleados de una fábrica de velas de municipio, en la que trabajaban 110 personas en el momento del tornado, y de la que han sido rescatadas al menos cuarenta. También continúa la búsqueda de supervivientes en un almacén del gigante del comercio electrónico Amazon en Edwardsville (illinois), donde se elevaron a seis las muertes a raíz de los destrozos ocasionados por la tormenta.





This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We're working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.