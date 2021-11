La Policía descarta que el atropello de Wisconsin haya sido un atentado terrorista

La Policía sospecha que el autor del atropello múltiple durante un desfile navideño en Waukesha, en el estado de Wisconsin, estaba huyendo de un incidente previo y, por el momento, no se han encontrado indicios de que pueda tratarse de un ataque terrorista, según fuentes de la investigación.



Estas fuentes, citadas por la cadena norteamericana CNN, aseguran que el único sospechoso, detenido tras el atropello, huía de otro lugar. Según NBC News, tiene antecedentes policiales, si bien apenas han trascendido detalles del historial de este conductor.



Las autoridades no han encontrado vínculos de este sospechoso con el terrorismo --ni nacional ni internacional--, al igual que tampoco hay indicios que relacionen el caso con el veredicto de Kyle Rittenhouse, absuelto tras matar a dos personas en unas protestas en Kenosha.



El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en señal de duelo por el atropello, que se saldó con al menos cinco fallecidos y más de 40 heridos.





.@POTUS was briefed last night on the tragic situation in Waukesha and he will receive regular updates. Our team is in close touch with local officials to offer any support and assistance needed. Our hearts are with the families and the entire community.