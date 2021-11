Al menos 84 muertos por la explosión de un camión de combustible en Sierra Leona

Al menos 84 personas han muerto esta pasada noche en la capital de Sierra Leona, Freetown, por la explosión de un camión de combustible, según han informado fuentes oficiales a la cadena CNN.



El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Sierra Leona (NDMA, por sus siglas en inglés), Mohamed Lamrane Bah, ha confirmado que varias personas se encuentran en estado crítico a consecuencia de la detonación.





Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFP pic.twitter.com/YjDpafGGe1