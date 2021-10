Turquía declara ‘persona no grata’ a diez embajadores extranjeros

ESTAMBUL – Turquía declarará persona no grata a diez embajadores, siete de ellos europeos, que el lunes pasado firmaron un manifiesto conjunto para pedir la liberación de Osman Kavala, un empresario y activista de derechos humanos que lleva 4 años en prisión preventiva.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció a media tarde de ayer que había ordenado al Ministerio de Exteriores tomar medidas para declarar a los diez firmantes "personas no deseadas". "Le he dado las instrucciones necesarias a nuestro ministro de Exteriores; le he dicho que resuelva cuanto antes declarar a estos diez embajadores personas no gratas", dijo Erdogan durante un discurso en la ciudad de Eskisehir.

El lunes pasado, los embajadores de Alemania, Dinamarca, Francia, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto con motivo del cuarto aniversario del encarcelamiento de Osman Kavala, un empresario turco y activista de derechos humanos.

Kavala fue detenido en octubre de 2017, acusado de ser el "instigador y líder" de las masivas protestas populares de 2013 en el parque Gezi de Estambul, una marcha ecologista que se transformó en una denuncia laicista del autoritarismo del Gobierno islamista turco. Tras ser absuelto, Kavala fue acusado de espionaje y de vínculos con el fallido golpe de Estado de 2016, atribuido a la cofradía islamista de Fethullah Gülen, mientras que el primer caso, tras anularse la sentencia absolutoria, fue fusionado con el de un grupo de hinchas de fútbol en Gezi. "Los retrasos continuos en el juicio, incluida la fusión de diferentes casos y la creación de otros tras una absolución, arrojan una sombra sobre el respeto a la democracia, el Estado de derecho y la transparencia del sistema judicial turco", rezaba el comunicado de los diez embajadores.