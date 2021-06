Johnson sobre su ministro de Sanidad: "Es totalmente un jodido inútil"

El polémico Dominic Cummings, ex asesor del primer ministro británico, divulgó este miércoles la foto de una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp mantenida con Boris Johnson, en la que éste insulta al titular de Sanidad, Matt Hancock, por su gestión en la pandemia.



El controvertido Cummings, que recientemente criticó con dureza al Gobierno, al que describió como caótico, y se ensañó con el responsable de Sanidad, a quien llamó "mentiroso", en un testimonio ante dos comisiones parlamentarias, publicó hoy en Twitter la imagen de un intercambio de mensajes en el pasado con el líder "tory".





92/ Hancock claimed to MPs a/ 'no PPE shortage', b/ 'everybody got treatment they needed'; c/ he was a heroic success on testing, d/ HMT hampered him on procurement, e/ 'protective ring around care homes'. His claims = false. Evidence here, more to come... https://t.co/lur4Ddrddy pic.twitter.com/WMGzpJjn0Q