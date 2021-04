Varios heridos de bala en un tiroteo en un instituto de Tennessee

La Policía de Konxville, en el estado norteamericano de Tennessee, ha informado de varios heridos tras un tiroteo en el Instituto Austin-East Magnet de la ciudad.



"Varias agencias están presentes en el lugar de un tiroteo, en el Instituto Austin-East Magnet. Se ha informado de varias víctimas por disparos, incluido un agente de la Policía de Knoxville", ha explicado la Policía en un mensaje publicado en Twitter.



Además, ha indicado que "la investigación está activa en este momento" y pide a la población "evitar la zona".



El periódico 'Knoxville News Sentinel' ha informado citando fuentes propias de que la situación "ya no está activa", aunque el instituto se encuentra en situación de cierre, según ha explicado una portavoz del departamento de Educación del Condado de Knox, Carly Harrington, citada por el propio periódico.



La Policía ha informado posteriormente de la instalación de un "punto de reunión" en el campo de béisbol ubicado junto al instituto.





