Una tormenta de nieve "sin precedentes" afecta a gran parte de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) ha emitido una alerta por una tormenta de nieve "sin precedentes y al alza" que afecta a más de 150 millones de estadounidenses, principalmente de la zona este y sur del país, que podría dejar más de 60 centímetros de nieve en las próximas horas.



La tormenta está dejando intensas nevadas, heladas, temperaturas bajo cero y a millones de hogares sin suministro eléctrico, según informa la radio pública estadounidense NPR. "Esta impresionante arremetida de tiempo invernal es la combinación de potentes altas presiones del Artico con temperaturas heladas y una tormenta con oleadas de precipitaciones que van de costa a costa", ha alertado el NWS.





Wow! Something you don't see too often, much of the US covered in snow. Currently 70.4% of the US is covered by snow. pic.twitter.com/v2eHvo2ZWg