Trump levanta el veto a los vuelos de la UE pero Biden insiste en que lo mantendrá

El equipo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha comunicado este lunes que "no existe la intención" de levantar las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus a la llegada de vuelos procedentes de Europa y Brasil, pese a que Donald Trump, anunciara horas antes el fin de esta medida a partir del 26 de enero.



"Con el empeoramiento de la pandemia y el surgimiento de variantes más contagiosas en todo el mundo, este no es el momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales", ha escrito en su cuenta de Twitter la portavoz de Biden, Jen Psaki.





On the advice of our medical team, the Administration does not intend to lift these restrictions on 1/26. In fact, we plan to strengthen public health measures around international travel in order to further mitigate the spread of COVID-19.