España suspende en la gestión de la pandemia

El gobierno de China obtiene un 8 sobre 10 por la gestión que ha hecho de la pandemia de covid, mientras que el de EEUU logra un 5 y el de España un 4,4, por detrás de Francia (4,9), Rusia (4,8) y Reino Unido (4,8), según los resultados de COVID-SCORE, una nueva herramienta que evalúa la percepción pública de la respuesta a la pandemia.

La revista PLOS ONE publica hoy los resultados de esta nueva herramienta, desarrollada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) en coordinación con la City University of New York Graduate School of Public Health (CUNY SPH) y otras instituciones internacionales, y que ha contabilizado más de 13.400 encuestas realizadas en 19 países.

COVID-SCORE mide a través de las respuestas a diez preguntas o ítems cómo percibe la ciudadanía la respuesta de su gobierno a la pandemia de COVID-19, que ha sido diversa, aunque la mayoría de gobiernos han impuesto medidas parecidas, como restricciones de movilidad, cierre de negocios, lugares de culto o escuelas, y confinamientos, pero lo han hecho de manera y en tiempos diferentes.

Los investigadores que han desarrollado esta herramienta han destacado que un elemento clave para determinar el curso de una pandemia es el grado de cumplimiento de dichas medidas por parte de la población y esto depende a la vez de varios factores, como la confianza en el gobierno y la claridad de la información proporcionada por las autoridades.

"Necesitamos herramientas para medir la percepción del público a la respuesta del gobierno en diferentes ámbitos como la comunicación, o el acceso a los servicios de salud y la asistencia social", ha comentado el investigador del ISGlobal Jeffrey V. Lazarus, que ha coordinado el desarrollo de COVID-SCORE.



China, el país mejor valorado

Las notas promedio otorgadas por las personas encuestadas varían mucho entre países: desde los 35,76 puntos sobre un máximo de 100 registrados en Ecuador hasta los 80,48 para China, el país cuya respuesta fue mejor valorada.

Según el resultado de la encuesta, los países con mayor puntuación fueron predominantemente asiáticos, mientras que los de menor puntuación fueron latinoamericanos y europeos.

Los investigadores han constatado que la nota promedio está fuertemente asociada con el nivel de confianza en el gobierno, tanto el registrado en las respuestas de este estudio como el estimado por un organismo independiente, el Wellcome Global Monitor.

También una mayor mortalidad por COVID-19 o una mayor proporción de participantes directamente afectados por la enfermedad tuvo correlación con una menor nota promedio para ese país.

La puntuación media para EEUU, con 773 encuestados, fue de 50,57 y la cuestión mejor puntuada (3,16 sobre 5) fue la ayuda del gobierno en lo referente a ingresos, comida y refugio durante la pandemia, ya que la encuesta se hizo poco después de que se distribuyeran los fondos de emergencia iniciales la primavera pasada.

España, con 748 encuestados, obtiene una nota media de 44,68 sobre 100 y el ítem que recibió mayor puntuación fue el relativo a la cooperación del gobierno con otros países y organismos internacionales como la OMS (con una puntuación media de 3,46 sobre 5), mientras que el peor calificado fue el de acceso a pruebas diagnósticas COVID-19 gratuitas y fiables en caso de tener síntomas (2,09 sobre 5).

En todos los países, las cuestiones relativas a la protección y asistencia a grupos vulnerables y a la ayuda para cubrir necesidades básicas de ingresos, comida y abrigo obtuvieron una puntuación muy por debajo de la media, lo cual, según los investigadores, subraya la necesidad de atender de manera particular a la población más vulnerable.



La atención a la salud mental, lo peor valorado

La atención a la salud mental fue el asunto con la peor nota promedio entre países.

"Esta herramienta es fácil de implementar y puede guiar a autoridades y a la comunidad científica en el diseño de medidas para hacer frente a la pandemia", ha resaltado Lazarus, que ha indicado que, además, se puede realizar en diferentes momentos para evaluar la respuesta a medida que la pandemia evoluciona.



La clasificación

Las puntuaciones obtenidas (sobre 100) por COVID-SCORE por países es la siguiente:

China.............80,48

Corea del Sur.....74,54

Suráfrica........ 64,62

India............ 63,88

Alemania......... 61,32

Canadá........... 61,00

Singapur......... 57,55

Italia........... 51,71

Estados Unidos... 50,57

Francia...........49,2

Rusia.............48,85

Reino Unido...... 48,66

México........... 46,48

Nigeria.......... 46,32

España........... 44,68

Suecia............42,07

Polonia.......... 41,28

Brasil........... 36,35

Ecuador.......... 35,76