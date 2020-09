Disturbios en Bogotá por la muerte de un hombre durante una detención policial

Las protestas en Bogotá para rechazar la muerte de un hombre que falleció después de que la Policía le aplicara varias descargas con una pistola táser han derivado en disturbios que se registran en al menos cinco puntos de la capital colombiana.



Las localidades de Bosa, Kennedy, Teusaquillo, Suba y Engativá han registrado alteraciones del orden público, incluidos incendios de coches, contenedores de basura y Comandos de Acción Inmediata (CAI), según ha informado Caracol Radio.



Además, tal y como ha trasladado Caracol Televisión, los ciudadanos han denunciado que, en medio de los disturbios, las fuerzas de seguridad han agredido a civiles.





#EnVideo Manifestantes se reúnen en el CAI de Villa Luz (occidente de Bogotá) para rechazar el abuso policial en contra de Javier Ordóñez, abogado que murió luego de recibir las repetidas descargas de un taser. #Hilo pic.twitter.com/VaTf4irwIw — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) September 9, 2020

Hoy en @LaNocheNTN24 Rechazo en Colombia por presunto caso de abuso policial | Este hombre de 43 años murió tras procedimiento de la Policía con un arma taser. Esta noche su familia hará una velatón para exigir que se investiguen los hechos | Dirige @CGurisattiNTN24 pic.twitter.com/rSkcXHKLjx — La Noche NTN24 (@LaNocheNTN24) September 9, 2020

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "mantener la serenidad y no usar la violencia". Además, ha reclamado a la Policía "ceñirse al ejercicio legítimo de sus funciones".con una pistola táser.El suceso, que ocurrió en Engativá, en Bogotá, fue grabado por personas que se encontraban en el lugar. En el vídeo en cuestión puede verse cómo Ordóñez pide auxilio y que no se le apliquen más descargas. La prensa colombiana califica el incidente de "ataque" y "brutal".Por su parte, los dos agentes implicados en la detención ya han sido apartados de sus cargos, mientras que la Procuraduría ha asumido la investigación iniciada por la Policía de Colombia para esclarecer lo ocurrido.El presidente de Colombia, Iván Duque, se ha referido al caso y ha asegurado que "no puede haber tolerancia cuando se abuse del uniforme", al tiempo que ha reclamado las sanciones "oportunas, objetivas y producto de rigurosas investigaciones", según Caracol Radio. Además, ha destacado la labor de la Policía y el Ministerio de Defensa para aclarar el suceso.Por su parte, López ha asegurado que Bogotá rechaza "la violencia y el abuso policial" y ha reiterado el compromiso "con la verdad, justicia, paz y reconciliación".