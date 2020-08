La Corte Suprema de Colombia ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ha ordenado este martes poner bajo arresto domiciliario al expresidente Alvaro Uribe en el marco del caso abierto contra él por supuesto fraude procesal y soborno de testigos, en lo que supone la primera vez en la historia del país en la que se impone una medida así a un antiguo jefe de Estado.



Según las informaciones recogidas por el diario colombiano 'Semana', los cinco magistrados que integran el organismo han fallado a favor de la "detención preventiva en su domicilio" de Uribe, si bien la CSJ no se ha pronunciado aún oficialmente.



"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", ha indicado el propio Uribe a través de su cuenta en la red social Twitter.





Apoyo de Iván Duque

Más de 50 procesos abiertos

Por su parte, el actual mandatario colombiano,si bien el lunes afirmó en declaraciones a la emisora Blu Radio que cree en la inocencia del expresidente."Soy un creyente, he sido un creyente y seré siempre un creyente de la inocencia de Uribe", dijo, antes de agregar sobre Uribe que "es una persona a la que la palabra 'honorabilidad' le caza en todos los comportamientos de su vida".Asimismo, hizo hincapié en que"Claro que hay controversias, hay personas que quieren y malquieren, pero en esos ocho años el país recuperó una senda de seguridad, una senda de confianza que es incontrovertible", defendió.Duque destacó además que"Creo que no hay un político más escrutado en la historia reciente del país", apuntó, al tiempo que incidió en que respeta la separación de poderes.El senador colombiano, cuya figura divide al país, ten su mayoría vinculados a grupos paramilitares.De hecho, el proceso contra Uribe comenzó cuando el exmandatarioel exsenador del izquierdista Polo DemocráticoUribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo,, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.Así, la Corte Suprema sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamentey otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.Por otra parte, ordenó que se presente un informe sobre una investigación contra Uribe por sus supuestascuando era como gobernador del departamento de Antioquia, y que no avanza desde el 2014.Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Estos grupos paramilitares een medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220.000 muertos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.