Muere a los 95 años Andrew Mlangeni, héroe de la lucha contra el "apartheid"

El héroe sudafricano de la lucha contra el régimen racista del "apartheid" Andrew Mlangeni, excompañero de cárcel de Nelson Mandela, ha muerto a la edad de 95 años, informó hoy el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.



Mlangeni, respetado miembro del gubernamental Congreso Nacional Africano (CNA), fue ingresado este martes en el Hospital Militar de Thaba Tshwane en Pretoria por un malestar abdominal.

En su cuenta oficial de la red social Twitter, Ramaphosa afirmó que la muerte de Mlangeni "significa el final de una historia generacional y pone nuestro futuro directamente en nuestras manos".





The passing of Andrew Mekete Mlangeni signifies the end of a generational history and places our future squarely in our hands. Until recently, we were able to sit at Bab' Mlangeni's feet and draw on his wealth of wisdom and his unfailing commitment to a better life for all. pic.twitter.com/dZkFLPzh9f