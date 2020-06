Inma Taboada, una bilbaina en Chicago: "Se les está yendo de las manos"

Inma Taboada es una bilbaina de Santutxu que trabaja en la Universidad de Illinois en Chicago. Ella vive en la 'zona blanca' de una ciudad geográficamente segregada. "Gracias a alcaldes tipo Richard Daily, que se dedicó a agrupar a las diferentes razas y grupos de inmigrantes en barrios. Por el sur y el oeste parece que hay bastante más protestas estos días, y en el centro, en Downtown. Yo vivo en Edgewater, al lado del lago pero al norte, y la verdad es que no está habiendo disturbios. Un amigo que vive por la zona de Boystown dice que por ahí sí que ha habido saqueos. Otra que vive por el suroeste, cerca del aeropuerto de Midway, dice que han roto ventanas de casas, de coches, y han robado e incendiado varios negocios."

Para Inma Taboada, el hecho de que la muerte haya sido grabada y difundida la hace diferente de otras similares. "Yo creo que el hecho de que esta muerte haya sido grabada y con la crueldad con la que ha muerto por parte del policía que le pisaba el cuello y con la pasividad del otro policía que simplemente miraba ha sido el detonante. Simplemente ha sido la gota que ha colmado el vaso".

Un vaso que ya estaba a rebosar antes de la muerte de George Floyd. "Esa violencia contra los afroamericanos es algo estructural. Ya no es que sea contra los afroamericanos que viven en los projects, los que viven en ese sistema y casi no tienen oportunidades de salir de él, sino contra cualquier afroamericano".

La bilbaina recuerda que pocos días antes una mujer se puso histérica y llamó a la policía porque un negro le había llamado la atención por llevar el perro suelto. "Esta misma semana publicaron un vídeo de un chico, graduado (o estudiante, no recuerdo ahora) de Harvard, que estaba en Central Park observando a los pájaros y vio a una chica blanca que llevaba al perro suelto en una zona donde está prohibido. Desde lejos le llamó la atención, y la chica comenzó a gritarle que no se acercara, que iba a llamar a la policía. De hecho llamó. El vídeo se hizo viral".

Y acto seguido, las trágicas imágenes de la muerte de George Floyd. "Al de nada sale el vídeo de Minneapolis. Comenzaron protestas pacíficas en un montón de ciudades, la policía respondiendo con extremada dureza, hay vídeos que ponen los pelos de punta", señala.

Al calor de las protestas llegaba el vandalismo, algo que está haciendo daño al movimiento contra la violencia racista policial. "Luego comenzaron los pillajes. Ayer todavía lo estaba discutiendo con un amigo. Según él, es esa situación de racismo estructural lo que hace que una parte de Black Lives Matter vea a cualquiera que no es negro como el enemigo y se crean con derecho a saquear los negocios y a destruir la propiedad pública".

La conclusión de Inma Taboada es clara: "Yo creo que se les está yendo de las manos tanto a unos como a otros. Creo en las protestas, en las manifestaciones, pero sin caer en la violencia. Tampoco creo que la reacción de la alcaldesa de decretar un toque de queda sea normal. Me pareció demasiado autoritario para mi gusto", señalaba sobre la regidora afroamericana de Chicago, Lori Lightfoot.

Esta bilbaina apunta que es "gente de todo tipo" la que acude a las protestas. "Para hoy habían convocado una protesta pacífica en mi barrio a las 8 de la mañana... yo me he enterado a las 10. Se supone que era una concentración para familias. Así que sí, yo creo que hay todo tipo de gente en las protestas. No hay más que pensar en que en las protestas han detenido incluso a la hija de De Blasio, el alcalde de Nueva York".

Pero el papel más incendiario de esta crisis lo protagoniza el propio presidente Trump. "El llamó héroes patrios a los supremacistas blancos que se fueron a manifestar cargados de armas hasta los dientes a los capitolios de diferentes estados para protestar por el confinamiento, y en cuanto ha habido manifestaciones pacíficas ahora ha empezado a hablar de pillaje. Sí que creo que ha fomentado este tipo de acciones violentas con sus salidas de tono y sus estupideces".

La bibaina nos pone como ejemplo con una de las 'ocurrencias' de Donald Trump. "Hoy sale con que va a declarar a los antifascistas organización terrorista. ¿Qué volvemos, a la época de la caza de brujas de McCarthy? Y el se ha metido en un bunker porque en DC las cosas deben de ir bastante mal y tiene miedo

Pero aún hay más, ayer el presidente de EE.UU. Pidió "mano dura" a los gobernadores de los estados. "Ahora va y pide a los gobernadores, a esos mismos a los que amenazó hace unas semanas con aplicar el equivalente al 155 por no reabrir la economía, que actúen con firmeza ante las protestas. Dice que la ley ha de cumplirse o que parecerán una panda de idiotas. No puedo con él. Es superior a mí. Tengo ya el pasaporte, por eso voy tan suelta hablando de él..."