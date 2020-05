Twitter etiqueta por primera vez un tuit de Trump como engañoso

Twitter ha incluido este martes por primera vez una verificación de hechos en dos mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirman que las papeletas para votar por correo conducirían a un fraude, al considerarlos engañosos.



En concreto, Trump ha indicado en la red social que "no hay manera (¡cero!) de que las papeletas del voto por correo no sean menos que sustancialmente fraudulentas".



"Los buzones se robarán, las papeletas se falsificarán e incluso (serán) impresas ilegalmente y firmadas fraudulentamente", ha agregado, criticando al gobernador de California, Gavin Newsom, por enviarlas "a millones de personas". "Serán unas elecciones manipuladas. ¡De ninguna manera!", ha zanjado.





....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way!