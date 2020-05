Boris Johnson defiende la "integridad" de Cummings pese a las presiones

El primer ministro británico, Boris Johnson, defendió hoy que Dominic Cummings, su principal asesor, actuó de manera "responsable e íntegra" y sin infringir la ley cuando se saltó el confinamiento para ir a casa de sus padres al norte del país.

Cummings es ahora foco de polémica en el Reino Unido desde que los diarios The Guardian y Daily Mirror destaparan este fin de semana que no respetó las restricciones en vigor el pasado marzo, cuando condujo más de 400 kilómetros con su esposa afectada con síntomas de COVId-19 y su hijo a casa de sus padres, en la localidad de Durham.

Lo hizo, según explicó, ante el temor de contagiarse él mismo con coronavirus en busca de soporte familiar para cuidar de su niño de cuatro años, en un momento en el que el gobierno instaba a la ciudadanía a no salir de casa.

La oposición y miembros del entorno tory presionan ahora al Ejecutivo para que prescinda del colaborador, al valorar que mantenerlo supone un agravio para los ciudadanos y socava la credibilidad del mensaje del primer ministro.

En una defensa acalorada de su preciado ayudante, Johnson justificó hoy que este "siguió los instintos de cualquier padre" al no tener "otra alternativa" y que actuó, en todos los sentidos, "de manera responsable, dentro de la ley y con integridad".

Remarcó que su conducta no iba a hacer que le "rebajara la nota", en respuesta a quienes esperaban una destitución, e insistió en que el comportamiento del experto en comunicación tenía "el abrumador objetivo de evitar la propagación del virus y de salvar vidas".

Según revelan hoy los dominicales The Observer y Sunday Mirror, apoyándose en los testimonios de dos fuentes diferentes, el considerado "arquitecto" de la estrategia del Brexit de Johnson también visitó el 12 de abril Barnard Castle, una turística localidad a unos 48 kilómetros de Durham.

Al parecer, se le volvió a ver de nuevo en Durham el 19 de ese mismo mes, días después de haber sido fotografiado -el 14- en Londres, ya recuperado del virus.

El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, señaló hoy tras la rueda de prensa del primer ministro, que su decisión de respaldar a Cummings supone "un insulto a los sacrificios hechos por los británicos" en el confinamiento.

También la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, opinó que el asesor debería ser relegado pues las opciones, según la líder independentista, son esa o "la integridad de un asesoramiento público sanitario vital", siendo esa última la que ha de prevalecer.

El líder de los liberaldemócratas, Ed Davey, dijo a la emisora BBC Radio 5 que si Cummings no es despedido "el juicio" de Boris Johnson suscitará "graves dudas" y quedará comprometido.

Pero también se sumaron a esas críticas voces de dentro del propio entorno tory, con al menos siete miembros del partidos partidarios de que se vaya.

Entre estos, el prominente tory Steve Baker -miembro del llamado comité 1922-, afirmó que "está muy claro que Dominic viajó cuando todo el resto de la población entendió que los eslóganes de Dominic querían decir 'quédate en casa, protege al NHS -servicio público sanitario- y salva vidas".

También el diputado conservador por la circunscripción de Folkestone And Hythe Damian Collins remarcó hoy que el asesor de Johnson "cuenta con un historial de creerse que las reglas no se aplican a él mismo y trata con desprecio el escrutinio que va ligado a cualquiera que esté en una posición de autoridad".

"El gobierno estaría mejor sin él", concluyó.

El Reino Unido cuenta actualmente con un total de 36.793 fallecimientos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, tras sumar en las últimas 24 horas otras 118 muertes y 2.409 nuevos contagios del virus.

Como parte de sus medidas de desescalada, el país ha planeado la reapertura de los colegios de primaria a partir del próximo uno de junio y desde el 8 de ese mes obligará a los viajeros procedentes del extranjero a guardar una cuarentena de 14 días tras entrar al Reino Unido.