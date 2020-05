Mueren 40 talibanes y ocho agentes en ataques en Afganistán

madrid – Al menos 40 milicianos talibán y ocho agentes de las fuerzas de seguridad afganas murieron en enfrentamientos registrados el lunes por la noche en la provincia de Kunduz, en el noreste de Afganistán.

El Ministerio de Defensa afgano dijo en un comunicado que los combates se han prolongado durante varias horas. "Al menos 40 talibán han muerto en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y otros 50 han resultado heridos", señaló. "Las fuerzas afganas han repelido el ataque talibán", añadió.

El Ministerio de Defensa aseguró que la situación está ahora "bajo control de las fuerzas afganas" y se ha recuperado la normalidad en la zona. Las fuerzas afganas han conseguido poner fin a los ataques de los talibanes en los distritos de Imán Sahib, Chahardara y Jan Abad y los milicianos "han sufrido importantes pérdidas por los ataques aéreos".

no reivindican los atentados Los talibanes acusaron al Gobierno de Ashraf Ghani de estar buscando "excusas" para no entablar las conversaciones de paz previstas y continuar la guerra en Afganistán, insistiendo una vez más en que el grupo insurgente no estuvo detrás del atentado contra una maternidad en Kabul ni el perpetrado durante un funeral en el norte del país la semana pasada.

En un comunicado, los talibanes sostienen que los ciudadanos han sido testigos de cómo el Gobierno "exoneró a los culpables" de estos ataques, cuya autoría solo ha sido reivindicada en el caso del ocurrido en Balj por parte de la filial de Estado Islámico.