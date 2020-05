Trump responde a las críticas de Obama acusándole de "incompetente" y "corrupto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto este domingo a responder a su antecesor, Barack Obama, a quien ha calificado de "incompetente" y "corrupto", después de las críticas recibidas un día antes a su gestión de la pandemia por parte del anterior inquilino de la Casa Blanca.



"Mire, él era un presidente incompetente, es todo lo que puedo decir. Terriblemente incompetente", ha dicho Trump durante una entrevista con la cadena Fox News, en donde ha vuelto a defender su gestión de la crisis sanitaria.



No obstante, a través de su cuenta de Twitter, Trump ha añadido que "la Administración Obama es una de las más corruptas e incompetentes de la historia de Estados Unidos", y ha remarcado que si él está en la Casa Blanca es por el expresidente demócrata y 'Perezoso Joe', en referencia el exvicepresidente y actual candidato a la Presidencia Joe Biden.





volvió a criticar el sábado a Trump y a su equipo, al afirmar que", durante un discurso por teleconferencia con motivo de los avances educativos de la comunidad negra.No es la primera vez que Obama critica a Trump, días atrás calificó la gestión del actual presidente de "desastre caótico absoluto", y le acusó de "" y de mantener una actitud "tribal" al buscar enemigos y hacer de todo ello el "impulso más fuerte en la vida de los estadounidenses".A su vez, durante la entrevista, el presidentey ha asegurado disponer de "mucha información" acerca del laboratorio de Wuhan, desde el cual supuestamente, las autoridades chinas habrían dejado escapar el virus.Una vez más ha persistido en acusar a China de negligencia, pues "puedo haber mantenido el virus bajo control", y les ha culpado de haber extendido la pandemia, pues "no dejaron a nadie entrar, pero sí salir a otros países, incluido a Estados Unidos", por eso, ha dicho, "Europa es un desastre, mire Rusia, está viviendo momento difíciles".Asimismo, el magnate ha anunciado que no tienen previsto renegociar con China la fase uno del acuerdo comercial firmado a principios de año y ha dicho que pese a tener "una muy buena relación" con el presidente chino, Xi Jinping, "ahora mismo" no quiere hablar con él.Por su parte, el secretario de Sanidad y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, ha calificado de "histórica" la respuesta a la pandemia dada por el Gobierno de Donald Trump y ha achacado el gran número de muertes a los "mayores perfiles de riesgo" que existen en ciertas comunidades y núcleos de población.A su vez, ha explicado que los actos de irresponsabilidad que se han producido en las últimas semanas por parte de algunos ciudadanos que no han seguido las pautas de distanciamiento social "son parte de la libertad" de Estados Unidos."En casos individuales, verás personas haciendo cosas que son irresponsables, pero eso es parte de la libertad que tenemos aquí en Estados Unidos", ha asegurado Azar.Las palabras de Azar contrastan con las del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien criticó a algunos ciudadanos de la ciudad después de que se difundieran imágenes de grupos de personas reunidas a las afuera de los bares y algunos locales."No vamos a tolerar que las personas comiencen a reunirse. Es tan simple como eso. Si tenemos que cerrar lugares, lo haremos", ha advertido el alcalde de Nueva York."Si comienzas a formar grupos de personas, se empieza por dos, tres, cinco y luego se convierte en seis, se convierte en diez, en quince, lo que viola lo que estamos diciendo sobre el distanciamiento social, poniendo vidas en peligro", ha dicho., siendo Nueva York el estado más perjudicado con 335.000 casos y poco más de 28.100 fallecidos.