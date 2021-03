Gabilondo se reivindica como "soso, serio y formal"

El candidato socialista a las elecciones a la Comunidad del 4 de mayo, Angel Gabilondo, se ha presentado en un vídeo de campaña como "soso, serio y formal" porque lo que sobra es "espectáculo" y "ruido". "No soy un político de marketing", asegura en una grabación de algo menos de dos minutos y que sirve para presentar el lema de su campaña, 'Gobernar en serio'.

Gabilondo cree en el "Madrid del 15M", "el de los aplausos en los balcones a los sanitarios", "el progresista y el rebelde", "el que dice 'no' a la ultraderecha".

Arranca el vídeo con una imagen de Gabilondo, sobreescrita en ella las palabras "soso", "serio" y "formal". "Algunos dicen que soy un soso. Si es por sosegado puede que tengan razón. Será porque no creo en la bronca, porque cuando hay gritos pido la palabra, porque cuando se trata de la pandemia, la vacunación y la recuperación económica no resumo mi programa en un tuit. Tengo mucho más que decir", ha asegurado.

"Dicen que soy serio. Será porque pienso en quien sólo ha crecido con crisis y más crisis. Será porque no pocos de mis antiguos alumnos siguen sin casa, sin trabajo, con miedo, con sus abuelos trabajando o sus padres en el paro o sobreviviendo, cuando en Madrid no falta dinero y lo que sobra es este espectáculo", ha subrayado.



UN PROFESOR A QUIEN EL DESCARO Y EL INSULTO NO LE REPRESENTAN

"Dicen que soy demasiado formal. Será porque el descaro y el insulto no me representan. Será porque no creo ni en el odio ni en la tensión. Será porque definitivamente no soy un político de marketing", ha aseverado el socialista.

Gabilondo se presenta "lisa y llanamente" como "un profesor" que cree en "el Madrid libre, el de los estudiantes, el de la Puerta del Sol que dice 'no a la ultraderecha', el Madrid del salto a la democracia, el Madrid del 15M, el Madrid de los balcones aplaudiendo a los sanitarios, el Madrid progresista, rebelde, inconformista, cultural y dinámico".

"Tengo algo que decir en esta campaña ante tanto ruido y soy yo, Angel Gabilondo, el que lo dice. ¿De verdad nos representan? ¿No va siendo hora de ponerse a gobernar en serio?", se pregunta el candidato del PSOE.