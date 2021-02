Barcos: "El resultado electoral consolida a Sánchez como un hábil estratega"

Jesús Barcos cree que el resultado electoral de Catalunya consolida a "Pedro Sánchez y a Iván Redondo como hábiles estrategas". El periodista de Grupo Noticias ha destacado, en Euskadi Hoy de Onda Vasca, que Sánchez supo poner en marcha una maniobra que conllevaba riesgo al nombrar candidato al entonces ministro de Sanidad. No obstante, Barcos no cree que el PSC vaya a poner las cosas difíciles a ERC para formar gobierno dada la situación actual de pandemia, y considera que no será necesaria una repetición electoral.