Aragonès desconfía de la promesa de Illa de no ser investido con votos de Vox

El cabeza de lista de ERC en las elecciones del 14F, Pere Aragonès, desconfía del compromiso del candidato del PSC, Salvador Illa, de no ser investido president con los votos de Vox.

En un acto electoral sobre cultura y lengua en el Teatro Ideal, en el barrio de Sant Martí de Barcelona, Aragonès se ha referido a las palabras de anoche de Illa en el debate de TV3, donde reiteró que "ni por activa ni por pasiva ni por perifrástica" piensa ser president con los votos de Vox.

Aragonès no considera que lo que dijo Illa sea suficiente, porque "no hace falta pactar para poder aceptar sus votos, ya sean a favor o con una abstención".

"La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no negoció con Manuel Valls, y en cambio, obtuvo la alcaldía gracias a sus votos", ha recordado Aragonès, que se ha mostrado convencido de que, si Vox puede investir a Illa con sus votos, "lo harán, y la única forma de evitarlo es que no puedan y que ERC tenga una amplia victoria".

Según Aragonès, Illa debe decir que "nunca se presentaría a una investidura si de ella dependen los votos de la extrema derecha".

Asimismo, se ha mostrado indignado con quienes todavía siguen diciendo que es posible un "tripartito" como el que hubo hace casi dos décadas entre PSC, ERC e ICV-EUiA, un escenario que descarta porque "PSC y ERC son absolutamente incompatibles para gobernar Catalunya actualmente".

Aragonès ha considerado imprescindible que el próximo Govern "pueda defender" la autodeterminación y la amnistía "sin ninguna limitación y sin pagar un precio".



Protocolo de seguridad

Por otra parte, se ha referido a la polémica en torno a una prueba PCR previa al debate de candidatos de anoche en TV3, que Illa rechazó hacerse, porque solo se las hace "cuando lo indican los protocolos sanitarios que marca la Generalitat".

Aragonès ve "irresponsable" que Illa no quisiera hacerse el test y exige que se haga la prueba mañana antes de asistir a otro debate.

Además, ha acusado a Illa de "incumplir el acuerdo de partidos" para que los participantes en el debate de TV3 se hiciesen un test: "No es una cuestión de si Illa cumplió o no los protocolos, sino del incumplimiento de un acuerdo previo para dotar de mayor seguridad el debate. Y si todos lo hicimos, la pregunta es: ¿por qué él no quiso hacérselo?".

Preguntado sobre cómo valora que Borràs quieran designar al Josep Maria Argimon, secretario de Salud Pública, como conseller de Salud, ha indicado que "esto demuestra que en el departamento hay un equipo de alta capacidad técnica que toma buenas decisiones".