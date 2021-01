Aragonès urge al TSJC a decidir sobre el 14F y teme una "operación de Estado"

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha urgido este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a emitir cuanto antes su sentencia sobre el 14F y ha dicho "sospechar" que detrás hay una "operación de Estado" para favorecer al candidato del PSC y ministro de Sanidad, Salvador Illa.



En declaraciones a TV3, Aragonès se ha mostrado "indignado" por el hecho de que "de momento" el TSJC solo ha comunicado con "un tuit" que mantiene la suspensión cautelar del decreto de aplazamiento electoral, sin exponer "ningún razonamiento".





La sección 5ª de la sala #Contencioso del @tsj_cat mantiene provisionalmente la convocatoria electoral para el #14F. El tribunal recorta plazos de los trámites por razón de urgencia y resolverá el fondo de la demanda antes del 8 febrero. Anticipación de fallo — TSJCat (@tsj_cat) January 21, 2021

Confinamiento domiciliario

Ha advertido de que esta incertidumbre en torno a la fecha de las elecciones "puede provocar un perjuicio a las arcas públicas", con 30 millones de euros, si después de obligar a preparar el dispositivo electoral para el 14F, el TSJC decidiese permitir el aplazamiento electoral.Aunque el TSJC se ha dado de margen hasta el 8 de febrero -en plena campaña electoral del 14F- para tomar una decisión definitiva sobre si valida o no el decreto de aplazamiento, Aragonès ha exigido que acelere su sentencia:, ha remarcado."Deben decidir rápido, no pueden esperar al 8 de febrero", ha insistido Aragonès, que ha ido más allá: "El TSJC no ha dicho que el decreto esté mal hecho, ha dicho que se lo está pensando. Entonces, que piensen rápido y que decidan rápido porque, si no, sospecharemos que detrásen la que unos señalan, el PSC, y otros hacen el trabajo".En este sentido, ha hecho hincapié en que "la Fiscalía ha dicho que se mantengan las medidas cautelares, y Pedro Sánchez ya dijo de quién dependía la Fiscalía".A Aragonès le "sorprende que el ministro de Sanidad, que tiene opinión sobre todos los aspectos epidemiológicos, no la tenga sobre el hecho de que el 14F; si se mantienen las elecciones,Por otra parte, después de que el expresidente de la Generalitathaya hecho un llamamiento a gobiernos y partidos a plantearse un nuevo "confinamiento domiciliario" para frenar el avance de la pandemia de coronavirus, Aragonès ha puntualizado que esa "Según Aragonès, desde el ámbito de salud pública de la Generalitat por ahora "no se ha propuesto" una medida como la que sugiere Torra, que implicaría "unas compensaciones que hay que poder afrontar".Por otro lado, ha explicado que días atrás conversó con el presidente del Gobierno,, para pedirle que ponga en marcha "ayudas directas" a los sectores económicos afectados por la pandemia y dicte lapara reducir la movilidad, unas propuestas que "dijo que estudiarían".