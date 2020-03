"Llevamos así cuatro días; es insostenible"

SIMILAR al primer día de rebajas de antaño. No hace falta entrar para observar que los supermercados están desbordados. Y sus trabajadores, más si cabe. Primero fue en Madrid, pero el caos llegó hace días a Bizkaia. Muchos empleados aseguran estar "alucinados" con el caos que soportan en sus puestos de trabajo. "Llevamos con este jaleo cuatro días, es insostenible. Pensábamos que hoy (por ayer) iba a ser algo más tranquilo, pero estábamos equivocadas, cada vez va a peor y hay más lío", relató ayer una cajera del Eroski en Barakaldo. Muchas de ellas adoptan medidas de higiene en todo momento. De hecho, aquella trabajadora que no tenía guantes, se lavaba las manos con gel desinfectante después de atender a un cliente.

Sin lugar a dudas, cualquier persona que pase cerca de un supermercado se dará cuenta del caos desatado desde hace unos días a raíz del coronavirus, lo que deja secuelas en los locales de alimentación. Tal es el alarmismo que algunos vecinos decidieron hacerse con muchas bandejas de carne y pollo. "He cogido todo lo que he podido porque no se cuánto durará esto. Lo voy a congelar y, cuando pueda, lo iré cocinando", aseguró algo nerviosa una ciudadana de 50 años. Por su parte, hay quienes en tiempos de histeria mantienen la empatía y la generosidad con el resto de la sociedad. Quizá una de las cosas más complicadas de estos momentos es la necesidad de pensar en los demás, en vez de en uno mismo. "Yo vengo a por lo que realmente necesito y no voy a llevarme tres paquetes más por la situación que estamos viviendo. Hay personas que pueden venir detrás de mí y necesitarlo, creo que en estos momentos hay que compartir y dejar el egocentrismo a un lado", indicó bien segura Marisa, de 60 años.

De hecho, hay quienes consideran que una buena medida para que los productos alimenticios lleguen para todos es recuperar la cartilla de racionamiento. "Tendría que pasar como en la guerra para que al menos todo el mundo tenga acceso a los productos básicos porque por lo que veo es una locura ir al supermercado", indicó una vecina que realizaba la compra en un centro de la firma Dia. Y añadió: "En estos momentos tenemos que tener una mentalidad colectiva para beneficiarnos todos y no ser egoístas porque me he quedado alucinada de toda la gente que estoy viendo un viernes por la mañana. Veremos mañana (por hoy) qué pasa porque eso sí que será para ver".

Ayer fue complicado hasta hacerse con una cesta para introducir los productos antes de pasar por la caja del supermercado. "En estos momentos es muy difícil porque la gente va corriendo a por ellas", indicó una trabajadora de Dia. De hecho, tal y como aseguró, muchos de los vecinos optan por llevarlo en las manos o por introducirlo en bolsas en las que después se llevan la compra. "Te prometo que nunca antes había visto algo así. Intentamos mantener la calma, pero a veces el nerviosismo que se genera y las medidas que tenemos que tomar ponen a alguno más nervioso de lo que ya está, pero lo que implantamos lo hacemos por el bien de todas las personas, por nuestras familias, por los clientes y también por sus familiares", expresó.

Y es que, cierto es que la imagen que dejan estos días los supermercados es para reflexionar. No había rastro del papel higiénico y la escasez de otros productos era palpable. Leche, legumbre, yogures, arroz, pasta, conservas o productos de higiene son los productos más demandados en esta época de incertidumbre. "Parece que vamos a empezar una guerra", indicó una mujer mientras esperaba la cola del supermercado, en la que tuvo que estar quince minutos.

Incremento muy notable El incremento del consumo es palpable en todo el Estado y ya ni siquiera se limita solo a las zonas con alerta sanitaria. Las compras fueron a más tras el anuncio del cierre de colegios en Madrid, Gasteiz y La Rioja, fecha en la que el consumo subió un 154%, según datos de Kantar, líder mundial en estudios de mercado, investigación y análisis. La tendencia es ascendente y según los últimos datos correspondientes al pasado día 11, subió hasta el 180%.

Las compras on line, por su parte, las mismas fuentes aseguran que han crecido un 138%. Los hipermercados y supermercados, por su parte, han experimentado un alza del 126% en los últimos tres días. Más específicamente, la subida fue del 160% el martes. Por su parte, las tiendas de proximidad y especialistas llegaron a registrar un 190% de subida.

Lo que más demandan los compradores es jabón de manos, platos cocinados, conservas, celulosa del hogar y limpiadores del hogar.