El Papa recuerda a los sacerdotes que deben "acompañar" a los enfermos

El Papa Francisco ha advertido a los sacerdotes de que "las medidas drásticas no siempre son buenas", no en relación a las medidas tomadas por el Gobierno ante la expansión del coronavirus sino en referencia a que los pastores tengan en cuenta las necesidades de los fieles que necesitan acompañamiento espiritual en este momento y no les dejen solos.

Así lo ha indicado en la misa de este viernes 13 de marzo celebrada en la Capilla de la Casa de Santa Marta, la quinta sin la presencia de fieles y retransmitida en directo por YouTube.

"En estos días nos unimos a los enfermos, a las familias, que sufren esta pandemia. Y también me gustaría rezar hoy por los pastores que deben acompañar al pueblo de Dios en esta crisis: que el Señor les dé la fuerza y también la capacidad de elegir los mejores medios para ayudar. Las medidas drásticas no siempre son buenas, por eso rezamos: que el Espíritu Santo dé a los pastores la capacidad pastoral y el discernimiento para que proporcionen medidas que no dejen solo al santo y fiel pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios se sienta acompañado por los pastores y el consuelo de la Palabra de Dios, los sacramentos y la oración", ha subrayado.

El portal oficial del Vaticano Vatican News precisa que el Papa no se refiere a las medidas tomadas por el Gobierno para contener el contagio evitando las reuniones públicas, sino que se dirige a los pastores para "tener en cuenta las necesidades de los fieles que necesitan ser acompañados espiritualmente en un momento tan dramático".