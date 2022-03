Unos treinta niños ucranianos con algún tipo de cáncer llegarán hoy al Estado español

Hasta 30 niños ucranianos con algún tipo de cáncer llegarán este viernes 11 de marzo al Estado español en un vuelo fletado por el Ministerio de Defensa, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Tras su visita al Centro de Atención, Recogida y Derivación de Refugiados Ucranianos en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Sánchez ha explicado que la llegada está prevista en torno a las 17.00 o 18.00 horas y que los menores viajan con sus familias.





Mañana llegará a España un avión del @EjercitoAire con 30 niños ucranianos enfermos de cáncer y sus familias, para que puedan reanudar su tratamiento oncológico interrumpido por la guerra. Se hará cargo de ellos la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 10, 2022

BOMBARDEOS A HOSPITALES

ACOGIDA EN EL ESTADO ESPAÑOL

También ha explicado que esta iniciativa se está llevando a cabo con la Sociedad Estatal de Hematología y Oncología con el objetivo de que lograr unas "especial atención" a los niños que sufran enfermedades graves para que seanen el país.Mientras, desde Defensa han informado de que la ministra del ramo, Margarita Robles, acudirá a recibir al vuelo, un, al aeropuerto de Torrejón (Madrid), aunque este recibimiento no se hará público para preservar la privacidad de los menores.Durante su intervención ante los medios, Sánchez ha señalado los bombardeos que se han registrado por parte de Rusia a hospitales ucranianos. En este sentido, el presidente del Gobierno ha denunciado lay los "más que probables"que está cometiendo Putin.A su juicio, esos ataquen "no deben quedar impunes" y, en este sentido, ha explicado que España, junto con otros países, "está impulsando una investigación en la Corte Penal Internacional".En su discurso tras la visita, en la que le ha acompañado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el jefe del Ejecutivo ha explicado que este miércoles habló por teléfono de nuevo con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a quien trasladó ladel país.Así, se ha referido a "la ayuda directa a Ucrania desde el punto de vista del" para que los ucranianos "se puedan defender de esta terrible guerra" y, también "con la ayuda humanitaria".Sánchez ha asegurado que el Gobierno ha preparado "toda la logística" para la acogida y primera atención de los ciudadanos ucranianos que vayan como refugiados al Estado español y que se coordinará desde tres ciudades ---- en donde, según ha señalado, "hay una representación amplia de la comunidad ucraniana" desde "antes de la invasión".Y, a partir de estos centros, según ha indicado el jefe del Ejecutivo, se va a "repartir toda la solidaridad" con el objetivo de que los refugiados ucranianos tengan "todos sus derechos". "para que, de alguna manera, el tiempo que estéis entre nosotros os sintáis como en vuestro país", ha explicado el dirigente socialista."También para que aquellos que queráis trabajar, lo podáis hacer", ha apuntado Sánchez, antes de declarar que este ha sido el deseo que le han expresado algunos de los refugiados con los que ha hablado durante su visita al centro.El presidente del Gobierno ha insistido en que el Estado español quiere "dar ejemplo de solidaridad" de "coordinación" y de "cooperación interinstitucional" con la preparación de los centros, con un plan para la acogida y con el aumento "en" del sistema. Y, en este sentido, ha agradecido la labor de las ONG y del Tercer Sector del país."En realidad todos estamos de acuerdo en que Putin, lo que esta haciendo, es provocar una, contra los valores que representan la democracia, la forma de vivir y entender la sociedad, de vivir en libertad, con derechos y no vivir bajo un régimen autoritario como representa él en Rusia", ha declarado Sánchez. "En este sentido, deciros que la lucha del pueblo ucraniano hoy es la lucha del Estado español, Europa y diría que de el mundo en una amplia mayoría", ha concluido.