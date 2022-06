Cuatro letras a Juan Marín

HUMILLADO y ya dimitido baranda de Ciudadanos en Andalucía: De entrada, debo decirle que es de los pocos dirigentes del partido en descomposición por el que siento un cierto respeto. Es verdad que se me llevaban los demonios cuando lo veía recitar las matracas de los privilegiados del norte, el cuponazo y todas las chorradas que, como ve, no han evitado que su formación low cost se vaya por el desagüe. Con todo, las veces que tuve la ocasión de intercambiar unas palabras con usted, me pareció un tipo que se creía en serio que la política podía ser un modo de tratar de mejorar la vida de la ciudadanía. En sus últimos días en la cosa pública, sabiendo que lo eran, ha exhibido una lealtad que lo honra. Parece que ha sabido irse. Mi reconocimiento.