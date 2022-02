Cuatro letras a... Chanel Terrero

ALUCINADA (imagino) artista: Vaya por delante que la canción con la que va a representar a RTVE -que no a España- en Eurovisión me parece una chufa cósmica. Será que voy ya para viejo cascarrabias, pero la música se me antoja un chuntachunta irritante y la letra, una sucesión de mendrugueces rimadas a la remanguillé, ¿Con un tufillo a machirulina? Puede ser, pero también he escuchado a quien defiende que es la repanocha del empoderamiento. Digo yo que ni tanto ni tan calvo. Lo que, desde luego, no creo que sea ni por el forro es una apología de la prostitución, como denuncian unos fulanos del PSOE que tienen toda la pinta de ser esos curillas que ven el pecado en todas partes porque, en realidad, lo llevan en su cabeza. Le deseo suerte.