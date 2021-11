Cuatro letras a...Odón Elorza

ETERNO verso suelto del PSOE: Ya ve cómo le pagan haberse echado a la carretera junto a aquel Sánchez expulsado a patadas de Ferraz por el que nadie daba un duro. Sí, es verdad que peor les ha ido a otros sanchistas de primera hora como el pobre Ábalos, al que ahora retratan como crápula impenitente. De acuerdo, lo suyo no es tan grave. Pero no me diga que no es feo retirarle la portavocía en el pleno en que van a quedar refrendados los cuatro nuevos miembros del Constitucional pasteleados por su partido y el PP. Todo, porque en el trámite previo fue demasiado duro con el tal Enrique Arnaldo, acumulador de pufos y, además, fontanero jurídico de FAES. ¿De verdad se va a quedar sentado? A ver si no va ser tan verso suelto.