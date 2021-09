Cuatro letras a Miren Agur Meabe

MERECIDAMENTE distinguida poeta: No siempre suele ser así, pero esta vez sí podemos asegurar que quien la sigue la consigue. Y no lo digo estrictamente por el Premio Nacional de Poesía y ni siquiera porque sea la primera vez que lo hayan concedido a una obra escrita en euskera. Hablo de los años y años que lleva dedicados a la que tiene consideración de hermana menor dentro de los géneros literarios. Por supuesto, tengo en cuenta sus otros registros, pero me atrevo a pensar que la palabra que la define es poeta. Fiel a su modestia, ha dicho que este reconocimiento no solo es para darle brillo a usted sino para prestigiar y aupar la lengua y la cultura vascas. Más motivos para enviarle mi más sincera y entusiasta felicitación.