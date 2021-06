Imanol Querejeta: "Muchos no han tenido ningún miedo al virus"

Los efectos de una pandemia en nuestra salud mental era lo penúltimo que le quedaba por ver a este profesional que lleva cuarenta años ayudando a las personas a superar sus enfermedades intangibles

La pandemia está afectando a nuestra salud mental. ¿Qué tipo de patologías se están viendo?

–Las asociadas al estrés agudo y postraumático, las que afectan a menores (trastornos de conducta y conducta alimentaria). Al inicio, enfermos crónicos se descompensaron de forma que hacía mucho que no veíamos.

¿Temes que las consecuencias sigan cuando se vaya el virus?

–Sí. En la batalla desarrollamos estrategias de afrontamiento, unas mejores que otras, y utilizamos los mecanismos que el cerebro habilita para adaptarnos. Cuando la resistencia ceda por la mejoría de la situación, veremos qué ocurre.

¿Cómo sé que debo consultar a un profesional?

–Cuando hay un malestar instalado en mi rutina, cuando lloro más fácil, no tengo energía y no disfruto de actividades habituales. Ahí toca apoyarse en personas cercanas, ya que parte de lo que ocurre está relacionado con la distancia social que nos hemos visto obligados a respetar. Si esto no fuese suficiente habría que consultar.

¿Sabremos regresar a la normalidad anterior?

–Sí. La experiencia servirá para situaciones comprometidas del futuro. Creo que debemos caminar hacia la normalidad haciendo una profunda reflexión.

¿Cómo evitamos darnos un atracón de todo lo que nos ha faltado?

–Usando inteligencia y generosidad. Si a nosotros, en el primer mundo, nos ha faltado de algo, en el resto no te cuento.

Sigue habiendo personas con pánico a pisar la calle

–Sí. Los más vulnerables han desarrollado terror a salir a la calle o ponerse en contacto con otras personas.

Curiosamente, otras se han comportado como si no pasara nada.

–Creo que muchas personas hemos modificado nuestros hábitos por precaución, pero no todas han tenido miedo. El miedo es buen compañero hasta donde te protege, y si no lo controlas no te protege.

No hemos mostrado una gran solidaridad con nuestros semejantes

–Pregunta difícil. La imagen colectiva ha ido variando desde el inicio. De tirar de la épica para resistir a no aplicarse tanto.

Los sanitarios tenéis motivos particulares para estar enfadados con parte de la sociedad.

–Sí, pero no es de ahora. Creo que a los médicos se nos trata cada vez peor. Ha habido quien ha hecho del sálvese el que pueda su método de trabajo. No creo en ese método para una profesión humanista.

¿Habría ayudado tener normas más claras?

–Sí. Pero para eso había que saber, y la situación que afrontamos al inicio era desconocida.

A los medios nos culpan de haber hablado demasiado de la pandemia, incluso de haber fomentado el miedo. ¿Qué opinas?

–Me puedo equivocar, pero estoy de acuerdo en que grosso modo ha sido así. Se ha informado a base de titulares y en mi humilde opinión, la situación requería hilar más fino. Ha habido también informaciones muy buenas que han hecho una crítica documentada y que me han gustado mucho.

Pese a todo, ¿ crees que sacaremos algo positivo de esta catástrofe?

–Sí. Desde luego, no todos por igual, pero el tiempo nos dará una perspectiva que ahora seguro que nos falta.