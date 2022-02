Diez alimentos para disfrutar de la comida sin utilizar la sal

Cada vez más gente tiene problemas de salud que aconsejan reducir o eliminar la ingesta de sal, principalmente por la hipertensión, una de las principales causas de muerte. Hay muchos motivos que nos pueden llevar a tener una presión arterial alta como el sobrepeso, los genes, la raza, el estrés o ciertas enfermedades, pero un exceso de sal en la alimentación hace que el cuerpo retenga líquidos y provoca hipertensión. Los expertos recomiendan una ingesta diaria máxima de 5 gramos de sal por persona y día, sin embargo, se calcula que la población española consume aproximadamente el doble de lo recomendado.

El exceso de sal no solo provoca tener la tensión alta y con ella posibles accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y enfermedades renales, si no que, su abuso en la dieta, puede derivar en enfermedades como la insuficiencia renal, problemas cardiovasculares, osteoporosis, úlceras, etc.

Uno de los motivos de que muchas personas tomen más sal de la cuenta se produce casi sin darnos cuenta o por no prestar excesiva atención a lo que consumimos. Es decir, cuantos más alimentos procesados se toman, más sal se está introduciendo en el organismo. Lo aconsejable es reducir o evitar las comidas precocinadas, conservas, embutidos (incluso hay que vigilar el jamón york, ya que algunos pueden contener tanta sal como el jamón serrano), ahumados, patatas fritas y aperitivos parecidos, aceitunas, salsas, quesos semicurados y curados (es mejor comer queso fresco o tierno que suele contener menos sal y grasas), bebidas con gas o incluso el pan (mejor consumirlo sin sal). Lo ideal es consumir verduras, frutas, pescados y carnes frescos, sin procesar, elegir alimentos con bajo contenido en sal y no añadir más al cocinar.

Los expertos de TKE Home Solutions han seleccionado cuáles son los mejores sustitutivos para condimentar los alimentos sin necesidad de utilizar sal y descubrir exquisitos sabores.



Ajo y cebolla

El ajo y la cebolla son dos de los alimentos que más se usan a la hora de dar sabor a las comidas, no solo porque los platos no serían los mismos sin su sabor, sino porque son dos de los alimentos que más propiedades beneficiosas tienen para la salud. Ayudan a mejorar la circulación reduciendo la hipertensión, incrementan el nivel de insulina por lo que son buenos para los diabéticos, tienen propiedades expectorantes y antiinflamatorias por lo que son ideales para resfriados y catarros, además, tienen un alto contenido antioxidante y antibacteriano.



Hierbas y especias

Las hierbas y especias son fundamentales para realzar los sabores de los alimentos, pero no solo sirven para eso, desde la antigüedad se han usado como fines terapéuticos, ayudan a la digestión, despiertan el apetito e incluso sanan afecciones estomacales. Hoy en día son indispensables en muchas cocinas como la hindú, china, mejicana, pero también en nuestro país, ya que dan "su toque de gracia" a alimentos insípidos y hacen que la comida tenga otro sabor.

La especia más usada para dar sabor y un toque distinto a la comida es la pimienta que puede ser uno de los mayores sustitutivos de la sal ya que en pequeñas cantidades es el mayor potenciador de sabor que hay.



Jengibre

El jengibre es otro de los alimentos más beneficioso para el organismo. Contiene propiedades analgésicas, ayuda a reducir los dolores musculares, es expectorante, estimula el flujo de saliva y secreción de jugos por lo que es bueno para las náuseas y mareos, es antioxidante, antibacteriano y antiinflamatorio entre otras propiedades. En la cocina, cada vez se usa más, ya que, además de sus propiedades beneficiosas, realza el sabor de las comidas dándole un toque cítrico y a la vez picante.



Alimentos marinados

Los alimentos marinados están más de moda que nunca. Es una técnica que consiste en poner, normalmente carnes o pescados, en un líquido aromático y dejarlo en remojo durante unas horas, esto hace que el alimento esté más tierno, jugoso y sabroso. El líquido del marinado puede contener diversos ingredientes, como curiosidad saber que si el líquido principal es vinagre, se denomina escabeche, si es zumo de limón y otro tipo de ácido, se llama cebiche y si es una mezcla de vinagre y pimentón picante o dulce se conoce como adobo.



Salsas de verduras

Las salsas de verduras dan un sabor muy especial a estofados o a carnes a la plancha, además de ser muy beneficiosas para la salud. Hay veces que uno no sabe como tomar más verduras ya que tomarlas hervidas o a la plancha pueden llegar a "cansar", así que hacer una salsa con ellas es una buena idea para dar un sabor extra a las carnes y pescados.



Quesos

Los quesos dan mucho sabor a cualquier comida. No se debe abusar de ellos, ni usar los que sean muy salados ya que se estaría cometiendo el mismo error que se trata de evitar con la sal, pero sirven para que ciertos platos resulten mucho más sabrosos. Un buen ejemplo sería la pasta, si rallamos un poco de queso sobre ellos le estaremos dando un sabor totalmente diferente, también es un buen aderezo para ensaladas, en este caso, es mejor utilizar quesos frescos bajos en sal.



Sofritos de hortalizas

Los sofritos de hortalizas siempre son un buen acompañamiento. Contienen multitud de vitaminas, minerales, son ricos en fibra y poco calóricos, por lo que, además de ricos, son sanos. El ajo y la cebolla son las hortalizas más usadas, pero también se puede dar sabor a las comidas con chalotas, puerros, nabos, zanahorias y apios que se fríen freír con un poco de aceite.



Cítricos

Los cítricos son uno de los grandes potenciadores de sabor, se suelen usar para aderezar ensaladas o para dar un toque especial a pescados o carnes blancas. Son una fuente de vitaminas y minerales, activan el sistema inmunológico y depuran el organismo.



Aceites aromáticos

Los aceites aromáticos son claves a la hora de cocinar, se pueden comprar preparados o podemos hacerlos nosotros mismos. Hay muchas clases distintas que potencian el sabor de verduras al vapor, pescados, carnes o ensaladas. Para hacerlos caseros solo hace falta un buen aceite de oliva y plantas aromáticas como el orégano, romero, albahaca, tomillo mejorana, laurel, romero o salvia y también se puede usar ingredientes como el azafrán, el ajo y la guindilla.



Vino y alcoholes

El vino y ciertos alcoholes también se usan como potenciadores del sabor en las comidas y sustitutivos de la sal. Si al cocinar se echa un poco, hará que los alimentos cojan un sabor especial y muy sabroso, como en todo, no hay que pasarse en las cantidades y siempre dejar que se evapore el alcohol cocinando a fuego lento. Los más usados en nuestro país son el vino blanco y el tinto, el coñac, el whisky, el ron, la cerveza e incluso algunos licores.