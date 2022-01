Javier Cortés Cascán: "Cronificamos los cánceres de mama más agresivos"

Un nuevo tratamiento contra el cáncer de mama metastásico está frenando su progresión en casi un 80% de las pacientes, "y esto supone un cambio de paradigma en la terapia de esta patología", explica con satisfacción el prestigioso oncólogo Javier Cortés, considerado uno de los investigadores más relevantes a nivel internacional.

A una amiga le han diagnosticado cáncer de mama HER2 positivo. ¿Qué significa esto?

Es un cáncer mamario que da resultado positivo en la prueba de detección de una proteína llamada receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2, por sus siglas en inglés). Esta proteína promueve el crecimiento de las células cancerosas. Los casos de cáncer mamario HER2 positivos tienden a ser más agresivos que otros tipos de cáncer mamario. Existen muchas opciones de terapia disponibles para este tipo de cáncer, pero el pronóstico puede variar.

¿Cuáles son los principales factores de incidencia en la aparición de un cáncer de mama? ¿O su aparición no sigue un patrón sino que es aleatoria?

En líneas generales podemos decir que en el 95% de los casos los cánceres de mama son esporádicos, no conocemos ninguna causa, y el 5% son genéticos, es decir, que hay una alteración genética que se hereda de padres a hijos y que aumenta el riesgo claramente de sufrir este cáncer. En ese 95% que no conocemos sabemos que hay factores de riesgo como la obesidad, el alcohol, no tener hijos, la menarquia... Pero las causas como tal, en la mayoría de los casos las desconocemos.

Recibir la noticia de padecer un cáncer debe de ser un mazazo terrible, el de mama incluido, pero sí se sabe que ocho de cada diez mujeres lo superan a los cinco años del diagnóstico, ¿la visión de la propia patología no se alivia bastante?

Cuando a uno le dan el diagnóstico de una enfermedad es un mazazo, sobre todo si es una enfermedad grave. El cáncer es una patología grave siempre, y por supuesto el cáncer de mama también lo es. Cuando hablamos de curaciones nos referimos a dos cosas. Por un lado, el miedo a la mortalidad, porque el paciente se pregunta qué puede pasarle, si se puede morir; y lógicamente, el miedo a los tratamientos. La quimioterapia tiene muy mala prensa, pero hoy en día curamos un 75-80% de los tumores de mama. Sin embargo, hay un porcentaje importante que no se va a curar. Tenemos que seguir trabajando para que el porcentaje sea cada vez menor y en el futuro sea cero.

Pero cuando el diagnóstico es de cáncer de mama HER2-positivo, ¿el pronóstico no se enturbia bastante? ¿de qué expectativas podemos hablar en esta variante de cáncer mamario?

Cuando tenemos un cáncer de mama HER2-positivo, un tumor que biológicamente es más agresivo, la situación para las personas diagnosticadas es complicada. Pero hoy en día, gracias a los tratamientos, podemos hablar de que es el tumor de mejor pronóstico. Estamos en disposición de diagnosticarlo en dos momentos, en el instante en el que el tumor es curable y está localizado, y cuando hay metástasis. Si lo localizamos y es HER2-positivo, las esperanzas de curación están entre un 85 y 90%. Cuando es metastásico, por las nuevas terapias, cada vez hay más pacientes en los que podemos cronificar la enfermedad. Además, ya contamos con muchos casos en los que el tumor puede desaparecer y estar durante muchos años controlado. Pero el objetivo, en el caso de que haya metástasis, no es tanto curarlo como controlarlo; hacer que la dolencia se cronifique. Es decir, que cronificamos los cánceres de mama más agresivos.

¿Se conocen las causas por las que en algunas mujeres el cáncer de mama deriva hacia esta variedad HER2 más letal?

No lo sabemos. Es verdad que los tumores son hereditarios, y sin embargo desconocemos sus causas; es un campo que aún está en absoluta investigación.

¿La detección precoz es la mejor tabla de salvación?

Siempre. En cualquier tumor del tipo y del subtipo que sea, lo mejor es un diagnóstico precoz. Cuanto antes se trate, mejor. No solo desde el punto de los tratamientos cosméticos, que serán óptimos, sino también de las terapias, que serán menos agresivas, y también aumentarán las posibilidades de una curación mejor y más rápida.

Siendo el cáncer de mama el más común entre las mujeres y el que más muertes causa en el mundo, ¿se investiga lo suficiente?

Se trabaja lo que se puede trabajar, pero las consultas están abarrotadas, el dinero para investigar en nuestro país es escaso y no hay una buena Ley de Mecenazgo. Por lo tanto, necesitamos más dinero y mejor invertido. Dicho esto, el área del cáncer de mama HER2 positivo es el que más se está investigando, tanto por los investigadores de laboratorio como por parte de la industria farmacéutica, gracias a la que tenemos más y mejores tratamientos, pero no se está destinando el dinero suficiente para investigar, así que necesitamos más inversión.

Siendo el diagnóstico precoz una baza básica para enfrentarse a este cáncer, ¿están incidiendo en su presencia, diagnóstico y tratamiento los retrasos y anomalías sanitarias derivados del Covid19?

Muchísimo. Hay datos no solo españoles, sino también americanos, que dicen que el diagnóstico del cáncer en general, y de mama en particular, en 2020 disminuyó en un 20%. Diagnosticamos un 20% menos que el año anterior. Esto significa que el año próximo veremos los cánceres en estado más avanzado. Los tumores que observamos en consulta han progresado más que los que veíamos antes de la pandemia.

En cuanto a los tratamientos, ¿la batería actual de terapias permite dar esperanza y más años a las afectadas?

Creo que los tumores de cáncer de mama se deben de tratar en lugares específicos que se dedican al cáncer de mama. Es importante un buen diagnóstico y estar en manos de equipos multidisciplinares para acelerar el tratamiento precoz y preciso. Y por lo tanto confianza en la sanidad, en los profesionales, pero confianza activa, para que te den lo que necesites sin esperar mucho.

¿Qué destacaría del momento actual?

Punto número uno, que los fármacos actuales que funcionan en las metástasis extracerebrales también funcionan en las metástasis cerebrales. Punto número dos, que dentro de los tratamientos hormonales se empieza a vislumbrar un nuevo tipo de fármacos antihormonales que por primera vez están dando resultados esperanzadores, y es lo que llamamos degradadores selectivos de receptor de estrógenos. Y tercero, que se ve una vez más como una biopsia líquida se puede adelantar a los acontecimientos, y por lo tanto se puede utilizar como una herramienta válida para optimizar los tratamientos. Por otro lado, siempre insisto en que los pacientes pidan segundas opiniones. Es muy importante antes de empezar segundos tratamientos.

¿Por desconfianza?

No. Porque cuatro ojos ven más que dos y para abrir la posibilidad de estudios clínicos que no están en un centro pero pueden estar en otro.

Algunas señales de advertencia

* Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo).

* Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama.

* Irritación o hundimientos en la piel de la mama.

* Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.

* Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.