Comienza el año en línea con Teringel

El sobrepeso es el eterno problema en la sociedad actual. En un escenario en el que todo está a nuestro alcance, nos traen la comida a casa por no tener tiempo ni ganas de cocinar al llegar del trabajo, abundan los escaparates con tentaciones gastronómicas tan apetecibles, los menús del día se adaptan a todas las economías, hay comidas precocinadas para elaborar de forma rápida y fácil€ mantenerse en línea es realmente complicado. A veces, para lograrlo se necesita ayuda profesional como la que ofrecen en el centro de estética Teringel Belleza.

Su directora, Cristina Marín, recuerda que una buena figura nos hace parecer más jóvenes y refuerza incluso la autoestima. "Mirarte en el espejo y verte bien da mucho ánimo", subraya. Con lo cual, lucir una silueta perfecta aporta beneficios más allá del aspecto físico, también a nivel emocional.

Por otro lado, a lo largo de su extensa trayectoria, esta experta en materia estética viene observando que "ahora nos cuidamos para gustarnos a nosotros mismos y nos gusta vernos siempre bien, no solo en momentos puntuales como pueden ser la proximidad de un evento importante, en fechas próximas a la boda...".

¿Por qué engordamos?



El motivo de por qué engordamos, especialmente cuando vamos cumpliendo años, obedece al hecho de que quemamos menos calorías de las que consumimos. En este sentido, los beneficios de acudir al gimnasio son palpables de cara a mantenerse en forma. Pero "hace falta voluntad y tiempo, y a veces nos falta alguna de las dos cosas o ambas", constata Cristina Marín.

Para adelgazar se recurre en ocasiones a dietas e incluso a pastillas, si bien las primeras exigen constancia rigurosa con las consiguientes privaciones para llevarlas a cabo, y ambos métodos tienen el inconveniente de que al abandonarlos se vuelve al estado anterior, lo que se conoce como el "efecto rebote".

Cuerpo 10

Cuando una persona sobrepasa su peso ideal, en Teringel le recomiendan su tratamiento Cuerpo 10, que consiste en "adelgazar de donde realmente nos sobra". Porque lo más habitual es que la grasa no esté repartida de forma uniforme, sino que se concentre en determinadas zonas, como el abdomen, las piernas, la espalda o incluso en el cuello, la famosa papada.

Conscientes de ello, disponen de tratamientos de adelgazamiento generales y localizados, enfocados a eliminar la grasa de una parte concreta. Estos últimos, a la vez que hacen bajar de peso de donde realmente se requiere respetando el resto del cuerpo, tienen en cuenta no originar flacidez.

El tratamiento Cuerpo 10 se lleva a cabo con máquinas de última generación y ayudándose en ocasiones de pautas alimenticias –no dietas–, "referidas a qué nos viene bien comer o no, porque a cada persona le engordan alimentos diferentes, independientemente de las calorías, según su morfología", detalla esta especialista.

En función de dónde esté localizado el problema, incluso se puede solucionar en una sola sesión, concentrada, por ejemplo, en la cara interna de los muslos o de los brazos o en la papada. Tampoco es necesario el mantenimiento, ya que el efecto no se va con el tiempo.

No tiene contraindicaciones ni efectos secundarios. Está pensado para cualquier edad y las máquinas utilizadas no son dolorosas ni claustrofóbicas. Ello con el añadido de que es un tratamiento personalizado, es decir, adaptado a cada persona que acude al centro con el propósito de adelgazar, por lo que atiende a factores como la edad, dónde se encuentra el problema, etc.

En todos los casos son tratamientos no invasivos y enfocados a dar respuesta óptima a aquellas personas que no desean pasar por un quirófano. Por ello están dirigidos al "cliente Teringel, el que no quiere dietas, medicamentos, batidos, pastillas ni cirugías. Tampoco se precisa hacer ejercicio, aunque nunca viene mal", apunta Cristina Marín.

Lo que sí es fundamental ante cualquier problema es "un buen asesoramiento profesional para elegir lo más adecuado a cada persona", concluye la directora de Teringel.

MARCANDO LA DIFERENCIA

En cuestiones estéticas y cuidado de la piel, Teringel Belleza marca la diferencia. ¿Por qué? Porque lleva 48 años trabajando en este ámbito, siempre apostando por dar a cada cliente respuesta personalizada para cada caso, con aparatología de última tecnología y un buen diagnóstico previo en virtud del cual deciden el tratamiento más conveniente. Todos ellos huyen de las agujas y el bisturí, por lo que no causan dolor y no conllevan riesgos. "He ahí la clave de por qué elegir Teringel", afirman sus profesionales.



Este centro de estética ubicado en Barakaldo está siempre a la vanguardia de todo lo relacionado con la belleza facial y corporal atendiendo a una cuestión fundamental, como es la de apostar por la naturalidad, es decir, que la persona se muestre lo más joven y guapa posible con tratamientos que permiten seguir siendo uno mismo, sin transformaciones radicales.