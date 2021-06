Estas son las principales tendencias en uñas de este verano

Nada de sutilezas. Las tendencias en manicura para este verano 2021 vienen cargadas de colores y creatividad en su máxima expresión. Tanto las profesionales como las más artistas han pasado horas encerradas en casa perfeccionando sus habilidades con las uñas y llenando las redes sociales con resultados sorprendentes.



Mundos de fantasía, obras de arte en diez mini lienzos, colores neón, arcoíris, manicura francesa reinventada€ Creaciones insólitas, elegantes o divertidas que reflejan el estado de ánimo generalizado en este año tan complicado.



Pero, antes de aplicar cualquier tratamiento, debemos tener cuidado de las uñas: para tenerlas bonitas y cuidadas es importante que estén sanas, con la misma longitud, limpias y con un esmaltado impecable. Este verano son tendencia las uñas bien arregladas, cortas o no demasiado largas y limadas en forma ovalada o rectangular.





La nueva era de la manicura francesa

Calcomanías o water decals

Uñas de yin yang

Tonos cromados

Uñas de arcoíris

Azul bebé-pastel

Una de las tendencias más recurrentes es la clásica manicura francesa que se caracteriza por el rosa natural de base de la uña con las puntas blancas. Sin embargo, este verano son muchas las que quieren darle una vuelta a esta moda: desde poner en algunas uñas pequeños adornos brillantes, a decorar sólo un par de ellas con ligeros estampados florales, o cambiar el blanco de las puntas por el azul, rosa, naranja€ Las posibilidades son infinitas.Otra modalidad que arrasará este verano es la, también conocida como uñas de media luna. Ideal tanto en uñas cortas como en largas, se pueden combinar dos colores pero también se puede dejar la media luna sin pintar, con el color natural. La imaginación también se da rienda suelta en este tipo de tendencia y vemos creaciones con colores dorados o plateados, piedras incrustadas, puntos de colores e incluso, aprovechando la media luna para dibujar caras de animales.Las uñas se convierten en, pero pintar con detalles en una superficie tan pequeña es una labor muy complicada. Por ello, las calcomanías toman protagonismo este verano para llenar las manicuras de bonitos tatuajes temporales: flores, dibujos con mil detalles, estampados...Para deshacerse de las calcomanías en la piel basta con lavarse, pero en el caso de las uñas, al quedarse entre el esmalte se mantienen protegidas hasta que se utiliza un quitaesmaltes.Estos sistemas de transfer, también conocidos por water decals, son una manera, sobre todo si no tenemos grandes habilidades con el pincel.Si hay un símbolo que nunca pasa de moda es el Yin y el Yang. Este círculo con la mitad blanco y la mitad negro, separadas por una línea curva que representa el movimiento pero también el equilibrio y la evolución, es una de las tendencias en uñas este verano.Y como no podía ser de otra manera en esta época de reinvención y ganas de divertirse, los tradicionales blanco y negro de este, se transforman en nuevas tonalidades: rojo y rosa, verde lima y blanco, amarillo y verde... ¡Aventurarse con las combinaciones es un juego de niños!Para brillar bajo el sol, las uñas con tonos cromados se convierten en uno de los acabados preferidos. Se recomienda utilizar uñas de gel si se quiere lucir uñas con efecto espejo, ya que duran hasta tres semanas sin astillarse. Este aspecto brillante se consigue utilizando un color base normal y aplicando una capa de polvo de cromo; el resultado. Una manicura ideal para todas a las que les gusta deslumbrar.Como la cosa va de colores, no existe unaque la del arcoíris. Unas uñas divertidas, que hacen soñar y que quedan fenomenal con las manos bronceadas. Esta moda, que ya lleva triunfando dos veranos, seguirá siendo tendencia esta temporada. Influencers como la italiana Chiara Ferragni no se han podido resistir a sus encantos y lucen uñas multicolor.Las uñas de color azul pastel también han conquistado a muchas mujeres ya que es una. Además, representan una ventaja respecto a otros tonos claritos; por ejemplo, aunque los tonos blanquecinos y las(que están a medio camino entre los tonos blancos y el color nude) tienen un efecto lifting, también pueden tener el inconveniente de que la mano parezca demasiado pálida. Sin embargo, con el color azul bebé esto no ocurre ya que resalta mucho el bronceado.Por último, este color puede lucirse de varias maneras: desde llevar todas las uñas del mismo tono a crear un efecto arcoíris alternando varias tonalidades de azul en la misma mano con un efecto degradado en la punta hasta transformarse en blanco.