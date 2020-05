¿Cuánto tiempo debe durar la ducha diaria?

Hay quien comienza el día con una ducha para despejarse, y quien lo termina con un baño relajante. Pero las dudas en torno a cuantas veces deberíamos ducharnos surgen continuamente. ¿ Es recomendable hacerlo todos los días? ¿Y cuánto debería durar?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es tajante: "La ducha debe limitarse a cinco minutos para un uso sostenible de agua y energía que no supere los 95 litros de agua de consumo medio diario".

Una vez al día es la frecuencia más adecuada pero los dermatólogos también inciden en que no es nada recomendable alargar las duchas, ya que no beneficia en absoluto a la piel, si no que la seca. Por lo tanto, no debería exceder los 5 o 10 minutos diarios.

Además, también hay que prestar atención al tipo de jabón del que se hace uso, ya que el mejor es el neutro y sin perfumar.

Asimismo, es importante saber que la capa de lípidos tiene un pH ligeramente ácido, lo que impide el paso de bacterias a la piel. Por eso, es importante no ducharse demasiadas veces porque alteraría su acidez.

Sin embargo, hay excepciones: en el caso de clima caluroso, acudir al gimnasio o realizar una actividad física intensa, se puede hacer una segunda ducha diaria.