Ciudades y cultura para este 2022

He aquí once propuestas (una de ellas es triple, por lo que en realidad serían trece ideas, y dos están muy próximas, lo que facilita notablemente llegar al destino) para viajar este año con una excusa cultural.

Novi Sad (Serbia), Kaunas (Lituania), y Esch-Sur-Alzette (luxemburgo), Capitales Europeas de la Cultura

La pandemia y la suspensión de algunas actividades en 2020 y 2021 han agrupado en 2022 a tres ciudades que serán este año Capital Europea de la Cultura: Novi Sad, en Serbia, Kaunas en Lituania y Esch-Sur-Alzette en Luxemburgo. No es la primera vez que hay más de dos: en el año 2000 ya fueron cinco las ciudades que presumieron de Cultura.

Pero examinemos a las tres que serán cita de numerosas actividades en los próximos meses (las tres son las segundas ciudades más pobladas de sus respectivos países). Novi Sad (335.000 habitantes), situada al norte de Serbia, presenta un programa que gira alrededor del slogan Construir puentes. Cuatro puentes de programas (Amor, Esperanza, Libertad y Arco iris) representan ocho arcos de propuestas diferentes dentro de los proyectos titulados Docek –una celebración simbólica de la víspera de Año Nuevo en Serbia–, Segunda Europa, Migraciones, La Fortaleza de la Paz, El futuro de Europa, Heroínas, Mar del Danubio y El caleidoscopio de la cultura. Durante la pandemia de 2020 se lanzó un proyecto de apoyo a la escena artística local, cuyos programas fueron vistos por casi 200.000 personas a través de transmisión en línea. A los ciudadanos de Novi Sad también se les presentó la red de estaciones culturales, con ocho espacios nuevos destinados a eventos culturales en todos los puntos de la ciudad. Además se lanzó Visit Novi Sad, una plataforma única para la cultura y se inició la reconstrucción y desarrollo de 40.000 metros cuadrados de espacios para la cultura en la ciudad y sus alrededores.

Otro papel juega Kaunas (330.000 habitantes), ciudad muy conocida por su larga tradición deportiva, vinculada sobre todo al baloncesto. La imponente fortaleza que preside la ciudad no es solo un lugar vivo que acoge en los meses de verano interesantes acontecimientos culturales, sino también el símbolo de un casco antiguo de origen medieval que conforma la zona peatonal más amplia de Europa del Este. Los programas que Kaunas lleva a cabo para celebrar que es Capital Europea de la Cultura 2022 se basan en nueve ramas dedicadas sobre todo a la gente joven. Por ejemplo, Emerging Kaunas les da herramientas para que creen una ciudad donde les gustaría vivir. Hay celebraciones de todo tipo, como Gamers City Battle 2022, una batalla de baile callejero de todos los estilos, o Dive into the Theatre, un festival de teatro para los más jóvenes. Designing Happiness quiere poner en valor el arte de diseñar y hacerlo accesible a todo el mundo. Se llevan también a cabo actividades como el Magenta Landscape Design Festival, donde se presentan obras de arquitectura urbana de diseñadores de todo el mundo, o Lithuanian Design: From temporary to contemporary, una exhibición de las obras de diseñadores lituanos.

Por último, la tercera Capital Europea de la Cultura del 2022 es Esch-Sur-Alzette (35.000 habitantes), pequeña pero de marcado carácter cosmopolita, en la que habitan más de 110 nacionalidades diferentes y con una interesante vida cultural. Es el resultado de la reconversión de su potente industria del acero. Organiza eventos basados en el Remix Festival, que incluye una serie de talleres, workshops y eventos en los que se hablará sobre la ciudad, sus talentos, su música... También se celebrará el Remix Opening, una ceremonia en diversos puntos de la ciudad con sets de DJs, exhibiciones de danza, instalaciones de luz, etc. Otros eventos son Our Archive, Your Story, una exhibición para poner en valor la herencia audiovisual y Craft 3:0, que junta a diseñadores de Luxemburgo y el resto de Europa para poner en valor la importancia de la artesanía mezclada con las nuevas tecnologías. Por último, Night Songs es un festival de música electrónica que usa los sonidos propios de la industria del acero para crear piezas musicales.

Procida, Capital Italiana de la Cultura

Con el lema La cultura no aísla, el programa oficial de Procida, elegida Capital Italiana de la Cultura, comienza hoy e incluye 44 proyectos culturales, 330 días de programación, 240 artistas, 40 obras originales y ocho espacios culturales regenerados. Es la más pequeña de las islas de Golfo de Nápoles, vecina de las famosas Ischia y Capri, apenas un puñado de pueblos pesqueros con pintorescas casas de colores pastel y un hermoso litoral que recoge la esencia del Mediterráneo más puro, pero Procida tiene mucho que decir con su arquitectura típicamente mediterránea, los colores pastel de la aldea de Marina Corricella, rituales milenarios como la procesión del Viernes Santo, y la historia del Palazzo d' Avalos, que fue prisión hasta 1988, el oasis naturalista de Vivara y las conexiones fascinantes con la literatura y el cine. Concebido antes de la pandemia, el tema de Procida 2022 se presenta como la isla que es un lugar de explotación, experimentación y conocimiento, una plantilla de culturas que es una metáfora para el hombre contemporáneo.

El Cairo, el nuevo museo y más

El Gran Museo Egipcio, el mayor museo de arqueología del mundo, abrirá sus puertas en 2022, aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta. Casi 100.000 obras de arte –25.000 nunca expuestas antes– se mostrarán en sus dependencias, y para que el atractivo sea aún mayor, 5.000 piezas procederán de la tumba de Tutankamón. También este 2022 se cumplen el centenario del descubrimiento de la tumba de este faraón, el mayor hallazgo arqueológico de todos los tiempos, y los 200 años del desciframiento de la piedra Rosetta, que abrió el camino al conocimiento de los jeroglíficos. La recién estrenada Avenida de las Esfinges y el nuevo Museo de las Civilizaciones, que hace poco acogió las momias de 22 faraones, son otras tantas razones para visitar este siempre sorprendente país.

Rabat, capital africana de la Cultura

Moderna, dinámica y en constante cambio, la capital de Marruecos dejaba fuera de combate por sorpresa a Marrakech, ciudad también marroquí que partía como favorita. Rabat (577.000 habitantes) es el principal centro administrativo y político del país, además de la cuarta ciudad imperial, y está considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La tradición histórica del pasado y la modernidad del presente se mezclan y saltan a la vista del viajero casi en cada rincón. En los últimos tiempos la capital se está llenando de museos, un teatro monumental, nuevas estaciones de tren, la torre más alta de África, puentes flamantes y anillos de circunvalación. Su proyecto más ambicioso es la Torre Mohamed VI, proyecto del arquitecto español Rafael de la Hoz, que con sus 250 metros y con vocación de ser la más alta de África, se alzará majestuosa en el estuario del Buregreg, donde nunca han existido edificios de más de tres pisos.

Belfast, la ciudad de la música

La capital de Irlanda del Norte y segunda ciudad de la isla (280.000 habitantes) tras Dublín, es hoy, además del lugar donde se construyó el mítico Titanic, una urbe renovada tras suprar los peores años del conflicto político de Irlanda del Norte. Y que sea noticia por la música es una magnífica noticia. La Unesco le ha concedido para 2022 este título, que celebra el rico patrimonio musical de la ciudad y reconoce su destacada contribución a la música. Así entra en el club de las 59 Ciudades de la Música repartidas por todo el mundo, que forman parte a su vez de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco.

Belfast organizará con este motivo y a partir del nombramiento importantes eventos musicales en los próximos años, y consolidará su infraestructura para seguir apoyando a los creadores de música. La urbe norirlandesa es ciudad hermana de Nashville, capital mundial de la música country, y ha fomentado una rica escena musical y el surgimiento de artistas variadísimos. Está llena de locales para tocar en directo, aptos tanto para pequeños e íntimos conciertos como para las grandes giras de las superestrellas internacionales, acoge con regularidad festivales de música de primera categoría y fue sede de los MTV European Music Awards en 2011. Una magnífica idea es completar la Ruta de la Música Tradicional de Belfast, que comienza en el bar The Dirty Onion, en el animado barrio de la Catedral. Y por cierto, de Belfast es Van Morrison y a la ciudad le dedicó Boney M. un conocido hit.

Sevilla celebra el 800 aniversario de Alfonso X el Sabio

Sevilla conmemora este 2022 –ya lo hizo en parte en 2021–, el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, con un programa de actividades centrado en difundir el patrimonio, la cultura y la historia de la ciudad vinculada al rey. La conmemoración incluye actividades culturales, académicas y divulgativas, y se desarrollará principalmente hasta noviembre de 2022. Del mismo modo, el objetivo es estrechar relaciones entre las principales ciudades que estuvieron marcadas por este importante monarca. Alfonso X el Sabio, nacido en Toledo el 23 de noviembre de 1221, fue rey de Castilla y León entre 1252 y 1284, y supuso una figura fundamental para Sevilla. Fue el impulsor del Palacio Gótico del Real Alcázar y de iglesias parroquiales construidas en el siglo XIII, como las de Santa Ana, San Julián, Santa Lucía o Santa Marina. De este rey procede además el emblema de la ciudad que ha llegado hasta nuestros tiempos (NO8DO). Está además enterrado en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla.

James Joyce, en Dublín.

Dublín celebra cien años del célebre Ulises de James joyce

Nunca una obra tan poco leída (hasta el final) con sus 265.000 palabras, ha tenido tal protagonismo y ha puesto tan en alza a una ciudad. Son las 24 horas de Leopold Bloom un 16 de junio, en el Ulises de James Joyce, el agente publicitario convertido en el antihéroe de una de las novelas más laureadas por la crítica. La ruta de Bloom en Dublín, muy popular y minuciosa y seguida por turistas y aficionados a la lectura de todo el mundo, es una odisea urbana por las calles de la capital irlandesa. Este acontecimiento será para Dublín y toda Irlanda un motivo de fiesta, especialmente el 16 de junio con el famoso festival de Bloomsday. Ese día, seguidores del clásico de la literatura moderna llegados de todos los rincones del mundo recorrerán los escenarios del libro tal y como hace el protagonista en una sola jornada.

Leiden (Países Bajos), Ciudad Europea de la Ciencia

La ciudad natal de Rembrandt, cruzada por cientos de canales, solo algunos menos que Ámsterdam, es la Ciudad Europea de la Ciencia en 2022, encargada de organizar el Euroscience Open Forum, el encuentro científico multidisciplinar más grande de Europa. Durante todo un año, Leiden 2022 ofrecerá un programa para cualquier persona con mente abierta y curiosa, un programa repleto de ciencia, conocimiento, arte y experiencia.

La Universidad de Leiden (la más antigua de los Países Bajos, fundada en 1575), la Municipalidad de Leiden y el Buró de Convenciones de La Haya unieron fuerzas para organizar la conferencia y llevarla a Leiden (122.000 habitantes), por cuya universidad, que es famosa por sus ciencias matemáticas, naturales, de la salud y sociales, han pasado hasta 16 premios Nobel y en la que impartió clases el mismísimo Albert Einstein. Su Parque de Biociencias es el ejemplo perfecto de la conexión entre la investigación científica y sus múltiples aplicaciones.

Brasilia es la Capital Iberoamericana de las Culturas

Brasilia (4,3 millones de habitantes) fue confirmada como Capital Iberoamericana de las Culturas 2022 en la XIX Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que tuvo lugar en Madrid. Brasilia promoverá la diversidad cultural de los pueblos iberoamericanos dentro de la red, y está comprometida con fomentar el diálogo y las acciones de intercambio, cooperación e integración cultural en las ciudades que la integran. El título que ostenta este año se otorga anualmente a una de las ciudades que integran la UCCI. Las capitales que lo reciban deben promover la diversidad cultural iberoamericana, el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo entre la ciudadanía iberoamericana y su apertura al mundo. Buenos Aires en 2020 y Ciudad de México en 2021 han sido las anteriores Capitales de las Culturas.

Turín, sede de Eurovisión

Sí, Eurovisión es cultura, porque es música. El festival de la canción más seguido del mundo sigue siendo una cita ineludible para las músicas más diversas (he aquí uno de sus puntos fuertes y débiles a la vez) y un gran espectáculo televisivo, situado entre los más grandes de la actualidad. Debatido, discutido, denostado pero apreciado, y en permanente reinvención, el certamen sigue vigente a pesar de las muchas polémicas que arrastra en su ya larga historia, desde su creación en 1956. La capital del Piamonte, de casi un millón de habitantes, recibirá pues en mayo a las 41 delegaciones que participarán en la 66ª edición del Festival de Eurovisión, que se celebrará los días 10, 12 y 14 de mayo. Armenia y Montenegro vuelven al certamen europeo tras su ausencia en la pasada edición en Róterdam. España, como miembro del Big Five (es decir, los que ponen un pastizal), se clasifica directamente para la gran final junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

Turín es mucho más que una larga historia, la Juve, negocios tan importantes como la Fiat, montones de monumentos más allá del Palacio Real, y un ambiente callejero inigualable. Es una gran ciudad para disfrutar cada segundo que se pase en ella.

